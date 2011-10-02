Матч завершен
Бетис
Севилья
0:1
Матч завершен
Леванте
Валенсия
Хуанлу 33
Примера, 7 тур

Примера,

7 тур

Испания
2 окт. 2011, 17:00 МСК
2.10.2011, 17:00 МСК
воскресенье
Составы
Бетис
мин
0
Касто
Касто
90
0
Начо
Начо
90
0
Марио
Марио
6
0
Дорадо
Хосе Антонио Дорадо
90
0
Чика
Хавьер Чика
90
0
Хуанма
Хуанма
90
0
Ириней
Ириней
90
0
Монтеро
Джефферсон Монтеро
46
0
Эчебаррия
Беньят Эчебаррия
90
0
Санта Крус
Роке Санта Крус
90
0
Перейра
Хонатан Перейра
60
Запасные
0
Гоитиа
Иньяки Гоитиа
0
Амайя
Антонио Амайя
0
Матилья
Хавьер Матилья
0
Момо
Момо
0
Севилья
Сальвадор Севилья
0
Посуэло
Алехандро Посуэло
0
Молина
Хорхе Молина
Леванте
мин
0
Мунуа
Густаво Мунуа
90
0
Дель Орно
Асьер Дель Орно
90
0
Нано
Нано
90
0
Бальестерос
Серхио Бальестерос
90
0
Вента
Хави Вента
90
0
Хуанлу
Хуанлу
33'
33'
74
0
Торрес
Хавьер Торрес
90
0
Иборра
Висенте Иборра
90
0
Баркеро
Хосе Баркеро
63
0
Вальдо
Вальдо
85
0
Коне
Аруна Коне
90
Запасные
0
Навас
Кейлор Навас
0
Лопес
Педро Лопес
0
Кабрал
Густаво Кабрал
0
Фаринос
Франциско Фаринос
0
Эль-Жар
Набиль Эль-Жар
0
Аранда
Карлос Аранда
0
Суарес
Рубен Суарес