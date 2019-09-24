Матч завершен
Бетис
Севилья
Морон 45
Морон 48
Иглесиас 67
3:1
Матч завершен
Леванте
Валенсия
Эрнани 7
Примера, 6 тур

Примера,

6 тур

Испания
24 сент. 2019, 21:00 МСК
24.09.2019, 21:00 МСК
вторник
Составы
Бетис
мин
1
Жоэль
Жоэль
90
19
Барраган
Антонио Барраган
90
5
Бартра
Марк Бартра
90
23
Манди
Айсса Манди
90
18
Гуардадо
Андрес Гуардадо
90
17
Хоакин
Хоакин
90
10
Каналес
Серхио Каналес
90
14
Карвалью
Виллиам Карвалью
90
15
Алекс Морено
Алекс Морено
90
9
Иглесиас
Борха Иглесиас
67'
67'
90
16
Морон
Лорен Морон
45'
48'
45', 48'
90
Запасные
13
Мартин
Дани Мартин
4
Феддаль
Зухаир Феддаль
22
Эмерсон
Эмерсон
3
Хави Гарсия
Хави Гарсия
20
Лайнес
Диего Лайнес
11
Тельо
Кристиан Тельо
Леванте
мин
13
Айтор
Айтор
90
6
Дуарте
Оскар Дуарте
90
23
Коке
Коке
90
15
Поштиго
Серхио Поштиго
90
5
Радойя
Неманья Радойя
90
3
Гарсия
Антонио Гарсия
90
24
Кампанья
Хосе Кампанья
90
11
Моралес
Хосе Луис Моралес
90
17
Вукчевич
Никола Вукчевич
90
8
Эрнани
Эрнани
7'
7'
90
7
Леон
Серхио Леон
90
Запасные
1
Ойер
Ойер
19
Клер
Карлос Клер
18
Кабако
Эрик Кабако
20
Мирамон
Хорхе Мирамон
22
Мелеро
Гонсало Мелеро
9
Марти
Рохер Марти
21
Майорал
Борха Майорал