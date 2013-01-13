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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Бетис
Севилья
Кэмпбелл 7
Кастро 63
2:0
Матч завершен
Леванте
Валенсия
Примера, 19 тур
Примера,
19 тур
Испания
13 янв. 2013, 14:00 МСК
13.01.2013, 14:00 МСК
воскресенье
Составы
Бетис
мин
0
Адриан
Адриан
90
0
Начо
Начо
90
0
Марио
Марио
90
0
Амайя
Антонио Амайя
90
0
Чика
Хавьер Чика
90
0
Перес
Рубен Перес
90
0
Вадильо
Альваро Вадильо
57
0
Ноно
Ноно
82
0
Кастро
Рубен Кастро
63'
63'
90
0
Молина
Хорхе Молина
90
0
Кэмпбелл
Хоэль Кэмпбелл
7'
7'
87
Запасные
0
Касто
Касто
0
Перки
Дамьен Перки
0
Паулао
Паулао
0
Дорадо
Хосе Антонио Дорадо
0
Виларчао
Эдер Виларчао
0
Агра
Сальвадор Агра
0
Эизменди
Энеко Эизменди
Леванте
мин
0
Мунуа
Густаво Мунуа
90
0
Хуанфран
Хуанфран
90
0
Наварро
Давид Наварро
90
0
Бальестерос
Серхио Бальестерос
90
0
Лелль
Кристиан Лелль
90
0
Хуанлу
Хуанлу
46
0
Диоп
Папакоули Диоп
90
0
Мичел
Мичел
90
0
Гарсия
Рубен Гарсия
90
0
Эль-Жар
Набиль Эль-Жар
72
0
Марти
Рохер Марти
62
Запасные
0
Навас
Кейлор Навас
0
Лопес
Педро Лопес
0
Родас
Эктор Родас
0
Риос
Педро Риос
0
Пальярдо
Мигель Пальярдо
0
Мартинс
Обафеми Мартинс
0
Анхель
Анхель