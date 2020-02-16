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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
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Матч завершен
Леганес
Леганес
0:0
Матч завершен
Бетис
Севилья
Примера, 24 тур
Примера,
24 тур
Испания
16 февр. 2020, 16:00 МСК
16.02.2020, 16:00 МСК
воскресенье
Составы
Леганес
мин
13
Сориано
Хуан Сориано
90
22
Сиовас
Димитриос Сиовас
90
3
Бустинса
Унаи Бустинса
90
5
Сильва
Хонатан Сильва
90
12
Авазим
Чибози Авазим
90
21
Перес
Рубен Перес
90
8
Ресио
Ресио
82
17
Эрасо
Хави Эрасо
55
24
Родригес
Кевин Родригес
55
7
Брайтвайт
Мартин Брайтвайт
90
19
Руйбаль
Айтор Руйбаль
90
Запасные
16
Росалес
Роберто Росалес
20
Ассале
Рожер Ассале
6
Меса
Роке Меса
27
Родригес
Оскар Родригес
18
Каррийо
Гидо Каррийо
26
Хиль
Бриан Хиль
Бетис
мин
21
Родригес
Гидо Родригес
46
1
Жоэль
Жоэль
90
5
Бартра
Марк Бартра
90
23
Манди
Айсса Манди
90
22
Эмерсон
Эмерсон
46
17
Хоакин
Хоакин
73
10
Каналес
Серхио Каналес
90
14
Карвалью
Виллиам Карвалью
90
15
Алекс Морено
Алекс Морено
90
24
Аленья
Карлес Аленья
90
9
Иглесиас
Борха Иглесиас
90
Запасные
13
Мартин
Дани Мартин
12
Сидней
Сидней
19
Барраган
Антонио Барраган
18
Гуардадо
Андрес Гуардадо
11
Тельо
Кристиан Тельо
16
Морон
Лорен Морон