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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Бетис
Севилья
Морон 54
Фекир 61
2:1
Матч завершен
Леганес
Леганес
Брайтвайт 50
Примера, 3 тур
Примера,
3 тур
Испания
31 авг. 2019, 22:00 МСК
31.08.2019, 22:00 МСК
суббота
Составы
Бетис
мин
1
Жоэль
Жоэль
90
12
Сидней
Сидней
90
23
Манди
Айсса Манди
90
22
Эмерсон
Эмерсон
90
18
Гуардадо
Андрес Гуардадо
90
17
Хоакин
Хоакин
90
10
Каналес
Серхио Каналес
90
8
Фекир
Набиль Фекир
61'
61'
90
14
Карвалью
Виллиам Карвалью
90
6
Педраса
Альфонсо Педраса
90
16
Морон
Лорен Морон
54'
54'
90
Запасные
13
Мартин
Дани Мартин
5
Бартра
Марк Бартра
3
Хави Гарсия
Хави Гарсия
15
Алекс Морено
Алекс Морено
21
Каптум
Вилфрид Каптум
7
Хуанми
Хуанми
9
Иглесиас
Борха Иглесиас
Леганес
мин
1
Куэльяр
Иван Куэльяр
90
22
Сиовас
Димитриос Сиовас
90
4
Омеруо
Кеннет Омеруо
90
3
Бустинса
Унаи Бустинса
90
5
Сильва
Хонатан Сильва
90
2
Наварро
Марк Наварро
90
21
Перес
Рубен Перес
90
6
Меса
Роке Меса
90
27
Родригес
Оскар Родригес
90
7
Брайтвайт
Мартин Брайтвайт
50'
50'
90
26
Эн-Несири
Юссеф Эн-Несири
90
Запасные
13
Сориано
Хуан Сориано
12
Авазим
Чибози Авазим
8
Ресио
Ресио
17
Эрасо
Хави Эрасо
9
Мерино
Сабин Мерино
10
Арнайц
Хосе Мануэль Арнайц
19
Руйбаль
Айтор Руйбаль