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Запасные
Тренерский состав
События
Матч окончен 0:1
90'
Желтая карточка
90'
83'
Вторая желтая
80'
Желтая карточка
77'
Замена
69'
Замена
69'
64'
Желтая карточка
57'
Замена
51'
Желтая карточка
Замена
46'
46'
Замена
46'
Замена
Конец первого тайма (0:1)
15'
ГОЛ! 0:1
Замена
10'
Начало матча
Прошлые матчи
Новости
20 июля 2020, 16:05
23 августа 2019, 11:59
06 января, 21:35
01 декабря 2020, 01:35
19 октября 2020, 22:42
10 октября 2020, 14:52
01 октября 2020, 13:50
30 сентября 2020, 19:06
28 февраля 2020, 10:33
17 марта 2019, 16:31