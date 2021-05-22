Кальяри - Дженоа: 22 мая 2021 смотреть онлайн

Матч завершен
Кальяри
Кальяри
0:1

Кальяри - Дженоа: 22 мая 2021 смотреть онлайн

Матч завершен
Дженоа
Генуя
Шомуродов 15
Серия А, 38 тур

Серия А,

38 тур

Италия
22 мая 2021, 21:45 МСК
22.05.2021, 21:45 МСК
суббота
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Прошлые матчи
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Составы

Подробнее
Кальяри
мин
28
Краньо
Алессио Краньо
90
22
Ликогианнис
Хараламбос Ликогианнис
80
15
Клаван
Рагнар Клаван
90
24
Ругани
Даниэле Ругани
90
44
Карбони
Андреа Карбони
90
14
Дейола
Алессандро Дейола
69
8
Марин
Рэзван Марин
90
18
Нандес
Найтан Нандес
46
4
Наингголан
Раджа Наингголан
10
10
Жоао Педро
Жоао Педро
90
27
Черри
Альберто Черри
69
Запасные
31
Викарио
Гульельмо Викарио
-
1
Арести
Симоне Арести
-
2
Годин
Диего Годин
-
23
Чеппителли
Лука Чеппителли
-
25
Цаппа
Габриэле Цаппа
44
19
Асамоа
Квадво Асамоа
-
32
Дункан
Альфред Дункан
80
20
Перейро
Гастон Перейро
21
17
Трамони
Маттео Трамони
-
30
Паволетти
Леонардо Паволетти
-
9
Симеоне
Джованни Симеоне
21
33
Соттиль
Риккардо Соттиль
10
Тренерский состав
Эусебио Ди Франческо
Дженоа
мин
32
Палеари
Альберто Палеари
90
2
Сапата
Кристиан Сапата
90
55
Масиелло
Андреа Масиелло
46
5
Гольданига
Эдоардо Гольданига
90
65
Ровелла
Николо Ровелла
90
20
Строотман
Кевин Строотман
90
24
Мелегони
Филиппо Мелегони
90
77
Дзаппакоста
Давиде Дзаппакоста
90
19
Пандев
Горан Пандев
57
37
Пьяца
Марко Пьяца
90
61
Шомуродов
Эльдор Шомуродов
15'
15'
90
Запасные
1
Перин
Маттиа Перин
-
22
Маркетти
Федерико Маркетти
-
4
Кришито
Доменико Кришито
0
11
Бехрами
Валон Бехрами
44
47
Бадель
Милан Бадель
-
21
Радованович
Иван Радованович
-
16
Зайц
Миха Зайц
33
17
Портанова
Маноло Портанова
-
23
Дестро
Маттиа Дестро
-
18
Гильоне
Паоло Гильоне
-
30
Казо
Джузеппе Казо
-
Тренерский состав
Давиде Баллардини

События

Матч окончен 0:1
90'
Желтая карточка
Кевин Строотман
90'
Замена
Доменико Кришито
Давиде Дзаппакоста
83'
Вторая желтая
Валон Бехрами
Замена
Риккардо Соттиль
Хараламбос Ликогианнис
80'
Желтая карточка
Андреа Карбони
77'
Замена
Джованни Симеоне
Альберто Черри
69'
Замена
Гастон Перейро
Алессандро Дейола
69'
64'
Желтая карточка
Филиппо Мелегони
57'
Замена
Миха Зайц
Горан Пандев
51'
Желтая карточка
Валон Бехрами
Замена
Габриэле Цаппа
Найтан Нандес
46'
46'
Замена
Валон Бехрами
Андреа Масиелло
46'
Замена
Марко Пьяца
Конец первого тайма (0:1)
15'
ГОЛ! 0:1
Эльдор Шомуродов
Замена
Альфред Дункан
Раджа Наингголан
10'
Начало матча

Прошлые матчи

22.05.2021 22 мая 2021 сб 21:45
Кальяри
0 : 1
Дженоа
22.05.2021 22 мая 2021 сб 21:45
Кальяри
0
Дженоа
1
24.01.2021 24 янв. 2021 вс 17:00
Дженоа
1 : 0
Кальяри
24.01.2021 24 янв. 2021 вс 17:00
Дженоа
1
Кальяри
0
09.02.2020 09 февр. 2020 вс 17:00
Дженоа
1 : 0
Кальяри
09.02.2020 09 февр. 2020 вс 17:00
Дженоа
1
Кальяри
0
20.09.2019 20 сент. 2019 пт 21:45
Кальяри
3 : 1
Дженоа
20.09.2019 20 сент. 2019 пт 21:45
Кальяри
3
Дженоа
1
18.05.2019 18 мая 2019 сб 19:00
Дженоа
1 : 1
Кальяри
18.05.2019 18 мая 2019 сб 19:00
Дженоа
1
Кальяри
1
26.12.2018 26 дек. 2018 ср 17:00
Кальяри
1 : 0
Дженоа
26.12.2018 26 дек. 2018 ср 17:00
Кальяри
1
Дженоа
0
03.04.2018 03 апр. 2018 вт 19:30
Дженоа
2 : 1
Кальяри
03.04.2018 03 апр. 2018 вт 19:30
Дженоа
2
Кальяри
1
15.10.2017 15 окт. 2017 вс 16:00
Кальяри
2 : 3
Дженоа
15.10.2017 15 окт. 2017 вс 16:00
Кальяри
2
Дженоа
3
15.01.2017 15 янв. 2017 вс 14:30
Кальяри
4 : 1
Дженоа
15.01.2017 15 янв. 2017 вс 14:30
Кальяри
4
Дженоа
1
21.08.2016 21 авг. 2016 вс 21:45
Дженоа
3 : 1
Кальяри
21.08.2016 21 авг. 2016 вс 21:45
Дженоа
3
Кальяри
1
11.04.2015 11 апр. 2015 сб 19:00
Дженоа
2 : 0
Кальяри
11.04.2015 11 апр. 2015 сб 19:00
Дженоа
2
Кальяри
0
09.11.2014 09 нояб. 2014 вс 14:30
Кальяри
1 : 1
Дженоа
09.11.2014 09 нояб. 2014 вс 14:30
Кальяри
1
Дженоа
1
19.04.2014 19 апр. 2014 сб 16:00
Дженоа
1 : 2
Кальяри
19.04.2014 19 апр. 2014 сб 16:00
Дженоа
1
Кальяри
2
08.12.2013 08 дек. 2013 вс 17:00
Кальяри
2 : 1
Дженоа
08.12.2013 08 дек. 2013 вс 17:00
Кальяри
2
Дженоа
1
13.01.2013 13 янв. 2013 вс 17:00
Кальяри
2 : 1
Дженоа
13.01.2013 13 янв. 2013 вс 17:00
Кальяри
2
Дженоа
1
26.08.2012 26 авг. 2012 вс 21:45
Дженоа
2 : 0
Кальяри
26.08.2012 26 авг. 2012 вс 21:45
Дженоа
2
Кальяри
0
02.05.2012 02 мая 2012 ср 21:45
Дженоа
2 : 1
Кальяри
02.05.2012 02 мая 2012 ср 21:45
Дженоа
2
Кальяри
1
08.01.2012 08 янв. 2012 вс 17:00
Кальяри
3 : 0
Дженоа
08.01.2012 08 янв. 2012 вс 17:00
Кальяри
3
Дженоа
0
03.04.2011 03 апр. 2011 вс 16:00
Дженоа
0 : 1
Кальяри
03.04.2011 03 апр. 2011 вс 16:00
Дженоа
0
Кальяри
1
14.11.2010 14 нояб. 2010 вс 17:00
Кальяри
0 : 1
Дженоа
14.11.2010 14 нояб. 2010 вс 17:00
Кальяри
0
Дженоа
1

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