Хетафе - Эйбар: 09 мая 2021 смотреть онлайн

Хетафе
Хетафе
-:-

Хетафе - Эйбар: 09 мая 2021 смотреть онлайн

Эйбар
Эйбар
Примера, 35 тур

Примера,

35 тур

Испания
9 мая 2021, -:- МСК
9.05.2021, -:- МСК
воскресенье
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы

Предварительный состав

Хетафе
мин
29
Juan Iglesias
Juan Iglesias
13
Сорья
Давид Сорья
17
Оливера
Матиас Оливера
2
Джене
Даконам Джене
21
Шакла
Суфьян Шакла
15
Кукурелья
Марк Кукурелья
20
Максимович
Неманья Максимович
18
Арамбарри
Мауро Арамбарри
11
Аленья
Карлес Аленья
5
Кубо
Такефуса Кубо
10
Унал
Энес Унал
Запасные
1
Янес
Рубен Янес
-
4
Этчейта
Хавьер Этчейта
-
6
Чема
Чема
-
8
Портильо
Франциско Портильо
-
24
Тимор
Давид Тимор
-
9
Анхель
Анхель
-
39
Mamor Niang
Mamor Niang
-
40
Amankwaa Akurugu
Amankwaa Akurugu
-
19
Darío Poveda
Darío Poveda
-
Эйбар
мин
1
Дмитрович
Марко Дмитрович
15
Анхель
Хосе Анхель
23
Арбилья
Анайц Арбилья
4
Оливейра
Паулу Оливейра
2
Бургос
Эстебан Бургос
14
Инуи
Такаши Инуи
25
Хиль
Бриан Хиль
8
Диоп
Папакоули Диоп
19
Гарсия
Алейкс Гарсия
10
Экспозито
Эдуардо Экспозито
17
Кике
Кике
Запасные
13
Родригес
Йоель Родригес
-
11
Соареш
Рафа Соареш
-
21
Леон
Педро Леон
-
6
Альварес
Серхио Альварес
-
18
Ресио
Ресио
-
24
Родригес
Кевин Родригес
-
9
Энрих
Серхио Энрих
-
7
Кике
Кике
-
22
Посо
Алехандро Посо
-

Прошлые матчи

22.11.2020 22 нояб. 2020 вс 16:00
Эйбар
0 : 0
Хетафе
22.11.2020 22 нояб. 2020 вс 16:00
Эйбар
0
Хетафе
0
20.06.2020 20 июня 2020 сб 20:30
Хетафе
1 : 1
Эйбар
20.06.2020 20 июня 2020 сб 20:30
Хетафе
1
Эйбар
1
08.12.2019 08 дек. 2019 вс 14:00
Эйбар
0 : 1
Хетафе
08.12.2019 08 дек. 2019 вс 14:00
Эйбар
0
Хетафе
1
15.02.2019 15 февр. 2019 пт 23:00
Эйбар
2 : 2
Хетафе
15.02.2019 15 февр. 2019 пт 23:00
Эйбар
2
Хетафе
2
24.08.2018 24 авг. 2018 пт 21:15
Хетафе
2 : 0
Эйбар
24.08.2018 24 авг. 2018 пт 21:15
Хетафе
2
Эйбар
0
21.04.2018 21 апр. 2018 сб 14:00
Эйбар
0 : 1
Хетафе
21.04.2018 21 апр. 2018 сб 14:00
Эйбар
0
Хетафе
1
09.12.2017 09 дек. 2017 сб 15:00
Хетафе
0 : 0
Эйбар
09.12.2017 09 дек. 2017 сб 15:00
Хетафе
0
Эйбар
0
18.03.2016 18 марта 2016 пт 22:30
Хетафе
1 : 1
Эйбар
18.03.2016 18 марта 2016 пт 22:30
Хетафе
1
Эйбар
1
07.11.2015 07 нояб. 2015 сб 22:30
Эйбар
3 : 1
Хетафе
07.11.2015 07 нояб. 2015 сб 22:30
Эйбар
3
Хетафе
1
17.05.2015 17 мая 2015 вс 20:00
Хетафе
1 : 1
Эйбар
17.05.2015 17 мая 2015 вс 20:00
Хетафе
1
Эйбар
1
10.01.2015 10 янв. 2015 сб 23:59
Эйбар
2 : 1
Хетафе
10.01.2015 10 янв. 2015 сб 23:59
Эйбар
2
Хетафе
1
17.12.2014 17 дек. 2014 ср 22:00
Эйбар
1 : 2
Хетафе
17.12.2014 17 дек. 2014 ср 22:00
Эйбар
1
Хетафе
2
05.12.2014 05 дек. 2014 пт 22:00
Хетафе
3 : 0
Эйбар
05.12.2014 05 дек. 2014 пт 22:00
Хетафе
3
Эйбар
0

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