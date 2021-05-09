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Хетафе VS Эйбар
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Хетафе - Эйбар: 09 мая 2021 смотреть онлайн
Хетафе
Хетафе
-:-
Хетафе - Эйбар: 09 мая 2021 смотреть онлайн
Эйбар
Эйбар
Примера, 35 тур
Примера,
35 тур
Испания
9 мая 2021, -:- МСК
9.05.2021, -:- МСК
воскресенье
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Хетафе
мин
29
Juan Iglesias
Juan Iglesias
13
Сорья
Давид Сорья
17
Оливера
Матиас Оливера
2
Джене
Даконам Джене
21
Шакла
Суфьян Шакла
15
Кукурелья
Марк Кукурелья
20
Максимович
Неманья Максимович
18
Арамбарри
Мауро Арамбарри
11
Аленья
Карлес Аленья
5
Кубо
Такефуса Кубо
10
Унал
Энес Унал
Запасные
1
Янес
Рубен Янес
-
4
Этчейта
Хавьер Этчейта
-
6
Чема
Чема
-
8
Портильо
Франциско Портильо
-
24
Тимор
Давид Тимор
-
9
Анхель
Анхель
-
39
Mamor Niang
Mamor Niang
-
40
Amankwaa Akurugu
Amankwaa Akurugu
-
19
Darío Poveda
Darío Poveda
-
Эйбар
мин
1
Дмитрович
Марко Дмитрович
15
Анхель
Хосе Анхель
23
Арбилья
Анайц Арбилья
4
Оливейра
Паулу Оливейра
2
Бургос
Эстебан Бургос
14
Инуи
Такаши Инуи
25
Хиль
Бриан Хиль
8
Диоп
Папакоули Диоп
19
Гарсия
Алейкс Гарсия
10
Экспозито
Эдуардо Экспозито
17
Кике
Кике
Запасные
13
Родригес
Йоель Родригес
-
11
Соареш
Рафа Соареш
-
21
Леон
Педро Леон
-
6
Альварес
Серхио Альварес
-
18
Ресио
Ресио
-
24
Родригес
Кевин Родригес
-
9
Энрих
Серхио Энрих
-
7
Кике
Кике
-
22
Посо
Алехандро Посо
-
Прошлые матчи
22.11.2020
22 нояб. 2020
вс
16:00
Эйбар
0 : 0
Хетафе
22.11.2020
22 нояб. 2020
вс
16:00
Эйбар
0
Хетафе
0
20.06.2020
20 июня 2020
сб
20:30
Хетафе
1 : 1
Эйбар
20.06.2020
20 июня 2020
сб
20:30
Хетафе
1
Эйбар
1
08.12.2019
08 дек. 2019
вс
14:00
Эйбар
0 : 1
Хетафе
08.12.2019
08 дек. 2019
вс
14:00
Эйбар
0
Хетафе
1
15.02.2019
15 февр. 2019
пт
23:00
Эйбар
2 : 2
Хетафе
15.02.2019
15 февр. 2019
пт
23:00
Эйбар
2
Хетафе
2
24.08.2018
24 авг. 2018
пт
21:15
Хетафе
2 : 0
Эйбар
24.08.2018
24 авг. 2018
пт
21:15
Хетафе
2
Эйбар
0
21.04.2018
21 апр. 2018
сб
14:00
Эйбар
0 : 1
Хетафе
21.04.2018
21 апр. 2018
сб
14:00
Эйбар
0
Хетафе
1
09.12.2017
09 дек. 2017
сб
15:00
Хетафе
0 : 0
Эйбар
09.12.2017
09 дек. 2017
сб
15:00
Хетафе
0
Эйбар
0
18.03.2016
18 марта 2016
пт
22:30
Хетафе
1 : 1
Эйбар
18.03.2016
18 марта 2016
пт
22:30
Хетафе
1
Эйбар
1
07.11.2015
07 нояб. 2015
сб
22:30
Эйбар
3 : 1
Хетафе
07.11.2015
07 нояб. 2015
сб
22:30
Эйбар
3
Хетафе
1
17.05.2015
17 мая 2015
вс
20:00
Хетафе
1 : 1
Эйбар
17.05.2015
17 мая 2015
вс
20:00
Хетафе
1
Эйбар
1
10.01.2015
10 янв. 2015
сб
23:59
Эйбар
2 : 1
Хетафе
10.01.2015
10 янв. 2015
сб
23:59
Эйбар
2
Хетафе
1
17.12.2014
17 дек. 2014
ср
22:00
Эйбар
1 : 2
Хетафе
17.12.2014
17 дек. 2014
ср
22:00
Эйбар
1
Хетафе
2
05.12.2014
05 дек. 2014
пт
22:00
Хетафе
3 : 0
Эйбар
05.12.2014
05 дек. 2014
пт
22:00
Хетафе
3
Эйбар
0
Новости
Администратор «Эйбара» работает там уже 52 года. Он пришел из оружейной фабрики и каждый день просыпается в пять утра
#Эйбар
25 января, 21:17
Вратарь «Эйбара» сам пошел бить пенальти «Атлетико» прямо в первом тайме. И забил!
#Марко Дмитрович
22 января, 00:29
Игроки «Хетафе» толкали застрявшую в снегу машину, чтобы добраться до отеля. Ла Лига прислала им обычное такси
#Хетафе
11 января, 17:20
Самый верный фанат «Реала» – президент «Хетафе». Он владеет абонементом на «Бернабеу» и восхищается Пересом
#Анхель Торрес
08 января, 15:04
Жить в Кургане и болеть за «Эйбар». Через 5000 км − дружба с клубом, интервью европейским медиа, запуск официального фан-клуба
#Эйбар
28 августа 2019, 12:20
#
Новости матча
«Барселона» впервые не обыграла «Эйбар» дома. Она заканчивает год на шестом месте в таблице Примеры
29 декабря 2020, 23:32
🇷🇺 Русский игрок дебютировал в Примере за «Леванте». Ему 19
05 декабря 2020, 20:19
У «Барселоны» худший старт в Примере за 18 лет. Последняя победа в чемпионате случилась месяц назад
01 ноября 2020, 09:24
Рамос делит первое место с Куманом в списке лучших бомбардиров-защитников Примеры
14 июня 2020, 22:31
Из последних 27 ударов Месси ни разу не забил. Дальше – «Хетафе», который реже всех дает бить по своим воротам
13 февраля 2020, 22:44
Бонусы могут в несколько раз превысить плату за трансфер. Актуальный пример – «Хетафе»
10 июня 2019, 16:41
«Валенсия» сыграет в Лиге чемпионов, «Хетафе», «Севилья» и «Эспаньол» представят Испанию в Лиге Европы
18 мая 2019, 19:26