Матч завершен
Эйбар
Эйбар
0:1
Матч завершен
Хетафе
Хетафе
Анхель 67
Примера, 16 тур

Примера,

16 тур

Испания
8 дек. 2019, 14:00 МСК
8.12.2019, 14:00 МСК
воскресенье
Составы
Эйбар
мин
8
Диоп
Папакоули Диоп
90
21
Леон
Педро Леон
90
14
Орельяна
Фабиан Орельяна
90
3
Бигас
Педро Бигас
90
20
Робер
Робер
90
23
Арбилья
Анайц Арбилья
90
19
Шарлес
Шарлес
90
12
Оливейра
Паулу Оливейра
90
17
Кике
Кике
90
5
Эскаланте
Гонсало Эскаланте
90
1
Дмитрович
Марко Дмитрович
90
Запасные
13
Родригес
Йоель Родригес
4
Рамис
Иван Рамис
24
Техеро
Альваро Техеро
22
Инуи
Такаши Инуи
10
Экспозито
Эдуардо Экспозито
9
Энрих
Серхио Энрих
16
де Бласис
Пабло де Бласис
Хетафе
мин
6
Кабрера
Леандро Кабрера
90
12
Ньом
Аллан Ньом
90
22
Суарес
Дамиан Суарес
90
2
Джене
Даконам Джене
90
13
Сорья
Давид Сорья
90
20
Максимович
Неманья Максимович
90
18
Арамбарри
Мауро Арамбарри
90
17
Оливера
Матиас Оливера
90
7
Мата
Хайме Мата
90
15
Кукурелья
Марк Кукурелья
90
26
Дуро
Уго Дуро
90
Запасные
1
Чичисола
Леандро Чичисола
16
Этчейта
Хавьер Этчейта
3
Антунеш
Антунеш
8
Портильо
Франциско Портильо
24
Тимор
Давид Тимор
9
Анхель
Анхель
67'
19
Молина
Хорхе Молина