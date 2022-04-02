Фрайбург - Бавария: 02 апреля 2022 смотреть онлайн

Фрайбург
Фрайбург
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Фрайбург - Бавария: 02 апреля 2022 смотреть онлайн

Бавария
Мюнхен
Бундеслига, 28 тур

Бундеслига,

28 тур

Германия
2 апр. 2022, -:- МСК
2.04.2022, -:- МСК
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Прошлые матчи

15.05.2021 15 мая 2021 сб 16:30
Фрайбург
2 : 2
Бавария
15.05.2021 15 мая 2021 сб 16:30
Фрайбург
2
Бавария
2
17.01.2021 17 янв. 2021 вс 17:30
Бавария
2 : 1
Фрайбург
17.01.2021 17 янв. 2021 вс 17:30
Бавария
2
Фрайбург
1
20.06.2020 20 июня 2020 сб 16:30
Бавария
3 : 1
Фрайбург
20.06.2020 20 июня 2020 сб 16:30
Бавария
3
Фрайбург
1
18.12.2019 18 дек. 2019 ср 22:30
Фрайбург
1 : 3
Бавария
18.12.2019 18 дек. 2019 ср 22:30
Фрайбург
1
Бавария
3
30.03.2019 30 марта 2019 сб 17:30
Фрайбург
1 : 1
Бавария
30.03.2019 30 марта 2019 сб 17:30
Фрайбург
1
Бавария
1
03.11.2018 03 нояб. 2018 сб 17:30
Бавария
1 : 1
Фрайбург
03.11.2018 03 нояб. 2018 сб 17:30
Бавария
1
Фрайбург
1
04.03.2018 04 марта 2018 вс 20:00
Фрайбург
0 : 4
Бавария
04.03.2018 04 марта 2018 вс 20:00
Фрайбург
0
Бавария
4
14.10.2017 14 окт. 2017 сб 16:30
Бавария
5 : 0
Фрайбург
14.10.2017 14 окт. 2017 сб 16:30
Бавария
5
Фрайбург
0
20.05.2017 20 мая 2017 сб 16:30
Бавария
4 : 1
Фрайбург
20.05.2017 20 мая 2017 сб 16:30
Бавария
4
Фрайбург
1
20.01.2017 20 янв. 2017 пт 22:30
Фрайбург
1 : 2
Бавария
20.01.2017 20 янв. 2017 пт 22:30
Фрайбург
1
Бавария
2
16.05.2015 16 мая 2015 сб 16:30
Фрайбург
2 : 1
Бавария
16.05.2015 16 мая 2015 сб 16:30
Фрайбург
2
Бавария
1
16.12.2014 16 дек. 2014 вт 22:00
Бавария
2 : 0
Фрайбург
16.12.2014 16 дек. 2014 вт 22:00
Бавария
2
Фрайбург
0
15.02.2014 15 февр. 2014 сб 17:30
Бавария
4 : 0
Фрайбург
15.02.2014 15 февр. 2014 сб 17:30
Бавария
4
Фрайбург
0
27.08.2013 27 авг. 2013 вт 19:30
Фрайбург
1 : 1
Бавария
27.08.2013 27 авг. 2013 вт 19:30
Фрайбург
1
Бавария
1
27.04.2013 27 апр. 2013 сб 16:30
Бавария
1 : 0
Фрайбург
27.04.2013 27 апр. 2013 сб 16:30
Бавария
1
Фрайбург
0
28.11.2012 28 нояб. 2012 ср 22:00
Фрайбург
0 : 2
Бавария
28.11.2012 28 нояб. 2012 ср 22:00
Фрайбург
0
Бавария
2
18.02.2012 18 февр. 2012 сб 20:30
Фрайбург
0 : 0
Бавария
18.02.2012 18 февр. 2012 сб 20:30
Фрайбург
0
Бавария
0
10.09.2011 10 сент. 2011 сб 16:30
Бавария
7 : 0
Фрайбург
10.09.2011 10 сент. 2011 сб 16:30
Бавария
7
Фрайбург
0
19.03.2011 19 марта 2011 сб 17:30
Фрайбург
1 : 2
Бавария
19.03.2011 19 марта 2011 сб 17:30
Фрайбург
1
Бавария
2
29.10.2010 29 окт. 2010 пт 21:30
Бавария
4 : 2
Фрайбург
29.10.2010 29 окт. 2010 пт 21:30
Бавария
4
Фрайбург
2

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