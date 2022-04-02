Евро
Лента
Матчи
Мой гол
Виды спорта:
Евро-2020
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Евро
Лента
Матчи
Мой гол
Евро-2020
Футбол
Календарь
Таблица
Новости
Материалы
Футболисты
Сборные
Клубы
Турниры
Криштиану Роналду
Неймар Да Силва
Лионель Месси
Артем Дзюба
Игорь Акинфеев
Кристиан Эриксен
Юрий Жирков
Александр Зинченко
Александр Кокорин
Антонио Рюдигер
Владимир Ильин
Россия
Украина
Испания
Дания
Нидерланды
Италия
Франция
Португалия
Бельгия
Англия
Швейцария
Спартак
Зенит
Манчестер Сити
Ювентус
Крылья Советов
Челси
Локомотив
Манчестер Юнайтед
Барселона
ПСЖ
Вильярреал
Евро-2020
Кубок Америки
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
Евро-2020
Россия
Украина
РПЛ
Криштиану Роналду
Испания
Дания
Лига чемпионов
Неймар
Спартак
Нидерланды
Италия
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Новости
Материалы
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Новости
Материалы
Бокс
Новости
Материалы
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Материалы
Новости
Политика
Новости
Материалы
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Новости
Материалы
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Главная
Футбол
Матч-Центр
Бундеслига
Фрайбург VS Бавария
Поделиться:
Фрайбург - Бавария: 02 апреля 2022 смотреть онлайн
Фрайбург
Фрайбург
-:-
Фрайбург - Бавария: 02 апреля 2022 смотреть онлайн
Бавария
Мюнхен
Бундеслига, 28 тур
Бундеслига,
28 тур
Германия
2 апр. 2022, -:- МСК
2.04.2022, -:- МСК
суббота
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Подробнее
Фрайбург
мин
26
Флеккен
Марк Флеккен
30
Гюнтер
Кристиан Гюнтер
5
Гульде
Мануэль Гульде
3
Линхарт
Филипп Линхарт
7
Шмид
Джонатан Шмид
17
Кеблер
Лукас Кеблер
32
Грифо
Винченцо Грифо
27
Хефлер
Николас Хефлер
8
Сантамария
Батист Сантамария
19
Хаберер
Яник Хаберер
18
Петерсен
Нильс Петерсен
Запасные
1
Уфофф
Бенжамин Уфофф
-
23
Хайнц
Доминик Хайнц
-
31
Шлоттербек
Кевен Шлоттербек
-
14
Тиль
Гус Тиль
-
28
Чан Хун
Квон Чан Хун
-
29
Чон
У Ен Чон
-
36
Кайтель
Янник Кайтель
-
11
Демирович
Эрмедин Демирович
-
9
Хелер
Лукас Хелер
-
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Бавария
мин
1
Нойер
Мануэль Нойер
21
Эрнандес
Люка Эрнандес
19
Дэвис
Альфонсо Дэвис
17
Боатенг
Джером Боатенг
27
Алаба
Давид Алаба
5
Павар
Бенжамен Павар
29
Коман
Кингсли Коман
6
Киммих
Йозуа Киммих
7
Гнабри
Серж Гнабри
9
Левандовски
Роберт Левандовски
25
Мюллер
Томас Мюллер
Запасные
35
Нюбель
Александр Нюбель
-
8
Мартинес
Хави Мартинес
-
4
Зюле
Никлас Зюле
-
24
Толиссо
Корентен Толиссо
-
20
Сарр
Буна Сарр
-
22
Рока
Марк Рока
-
42
Мусиала
Джамал Мусиала
-
13
Чупо-Мотинг
Эрик Чупо-Мотинг
-
10
Сане
Лерой Сане
-
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Прошлые матчи
15.05.2021
15 мая 2021
сб
16:30
Фрайбург
2 : 2
Бавария
15.05.2021
15 мая 2021
сб
16:30
Фрайбург
2
Бавария
2
17.01.2021
17 янв. 2021
вс
17:30
Бавария
2 : 1
Фрайбург
17.01.2021
17 янв. 2021
вс
17:30
Бавария
2
Фрайбург
1
20.06.2020
20 июня 2020
сб
16:30
Бавария
3 : 1
Фрайбург
20.06.2020
20 июня 2020
сб
16:30
Бавария
3
Фрайбург
1
18.12.2019
18 дек. 2019
ср
22:30
Фрайбург
1 : 3
Бавария
18.12.2019
18 дек. 2019
ср
22:30
Фрайбург
1
Бавария
3
30.03.2019
30 марта 2019
сб
17:30
Фрайбург
1 : 1
Бавария
30.03.2019
30 марта 2019
сб
17:30
Фрайбург
1
Бавария
1
03.11.2018
03 нояб. 2018
сб
17:30
Бавария
1 : 1
Фрайбург
03.11.2018
03 нояб. 2018
сб
17:30
Бавария
1
Фрайбург
1
04.03.2018
04 марта 2018
вс
20:00
Фрайбург
0 : 4
Бавария
04.03.2018
04 марта 2018
вс
20:00
Фрайбург
0
Бавария
4
14.10.2017
14 окт. 2017
сб
16:30
Бавария
5 : 0
Фрайбург
14.10.2017
14 окт. 2017
сб
16:30
Бавария
5
Фрайбург
0
20.05.2017
20 мая 2017
сб
16:30
Бавария
4 : 1
Фрайбург
20.05.2017
20 мая 2017
сб
16:30
Бавария
4
Фрайбург
1
20.01.2017
20 янв. 2017
пт
22:30
Фрайбург
1 : 2
Бавария
20.01.2017
20 янв. 2017
пт
22:30
Фрайбург
1
Бавария
2
16.05.2015
16 мая 2015
сб
16:30
Фрайбург
2 : 1
Бавария
16.05.2015
16 мая 2015
сб
16:30
Фрайбург
2
Бавария
1
16.12.2014
16 дек. 2014
вт
22:00
Бавария
2 : 0
Фрайбург
16.12.2014
16 дек. 2014
вт
22:00
Бавария
2
Фрайбург
0
15.02.2014
15 февр. 2014
сб
17:30
Бавария
4 : 0
Фрайбург
15.02.2014
15 февр. 2014
сб
17:30
Бавария
4
Фрайбург
0
27.08.2013
27 авг. 2013
вт
19:30
Фрайбург
1 : 1
Бавария
27.08.2013
27 авг. 2013
вт
19:30
Фрайбург
1
Бавария
1
27.04.2013
27 апр. 2013
сб
16:30
Бавария
1 : 0
Фрайбург
27.04.2013
27 апр. 2013
сб
16:30
Бавария
1
Фрайбург
0
28.11.2012
28 нояб. 2012
ср
22:00
Фрайбург
0 : 2
Бавария
28.11.2012
28 нояб. 2012
ср
22:00
Фрайбург
0
Бавария
2
18.02.2012
18 февр. 2012
сб
20:30
Фрайбург
0 : 0
Бавария
18.02.2012
18 февр. 2012
сб
20:30
Фрайбург
0
Бавария
0
10.09.2011
10 сент. 2011
сб
16:30
Бавария
7 : 0
Фрайбург
10.09.2011
10 сент. 2011
сб
16:30
Бавария
7
Фрайбург
0
19.03.2011
19 марта 2011
сб
17:30
Фрайбург
1 : 2
Бавария
19.03.2011
19 марта 2011
сб
17:30
Фрайбург
1
Бавария
2
29.10.2010
29 окт. 2010
пт
21:30
Бавария
4 : 2
Фрайбург
29.10.2010
29 окт. 2010
пт
21:30
Бавария
4
Фрайбург
2
Показать еще
Новости
Алаба играет вообще везде. Семь позиций – которые он постоянно меняет
#Давид Алаба
26 июня, 17:30
Серхио Рамос: засранец или легенда
#Серхио Рамос
16 июня, 23:15
Это будет уникальное лето. Европа давно не видела столько тренерских топ-переходов
#Антонио Конте
28 мая, 00:58
Флик возглавит Германию, где уже работал шесть лет. Там он спасал звезд от тоски разговорами и вел уникальную базу кадров
#Ханс-Дитер Флик
25 мая, 17:53
Левандовски побил рекорд Мюллера на 90-й минуте. Не спас даже польский вратарь, который отбил шесть его ударов
#Роберт Левандовски
22 мая, 19:34
Левандовски повторил вечный рекорд Герда Мюллера по голам – и отпраздновал это в майке с его портретом 🤝
#Роберт Левандовски
15 мая, 18:49
🏆 Коман – главный коллекционер трофеев: каждый сезон = чемпионство (иногда даже два)
#Кингсли Коман
08 мая, 22:05
Нагельсманн давно хотел в «Баварию» и в 2018-м даже купил дом в Мюнхене. Ради него клуб побил трансферный рекорд
#Юлиан Нагельсманн
27 апреля, 20:02
#
Новости матча
«Бавария» объявила об уходе Румменигге с поста председателя правления. Он работал им с 2002 года
01 июня, 14:50
Алаба – игрок «Реала». Он подписал пятилетний контракт
28 мая, 19:14
🇩🇪 Флик станет новым тренером сборной Германии после Евро-2020. Он сменит в ней Йоахима Лева
25 мая, 12:23
Левандовски побил рекорд Мюллера по голам. Он забил на 90-й минуте заключительной игры сезона
22 мая, 18:35
Дуглас Коста проведет сезон в «Гремио». Это клуб, где он начинал карьеру
22 мая, 11:04
«Бавария» повторила рекорд «Ювентуса» по количеству чемпионств подряд в топ-5 лигах
08 мая, 20:07
«Бавария» в девятый раз подряд стала чемпионом Германии
08 мая, 18:28
Мартинес уйдет из «Баварии» после девяти лет в клубе. Это третий игрок, уходящий оттуда свободным агентом в 2021-м
04 мая, 18:15