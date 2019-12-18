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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Фрайбург
Фрайбург
Грифо 59
1:3
Матч завершен
Бавария
Мюнхен
Левандовски 16
Гнабри 90
Зиркзее 90
Бундеслига, 16 тур
Бундеслига,
16 тур
Германия
18 дек. 2019, 22:30 МСК
18.12.2019, 22:30 МСК
среда
Составы
Фрайбург
мин
18
Петерсен
Нильс Петерсен
90
5
Гульде
Мануэль Гульде
90
8
Франтц
Майк Франтц
90
27
Хефлер
Николас Хефлер
90
23
Хайнц
Доминик Хайнц
90
30
Гюнтер
Кристиан Гюнтер
90
32
Грифо
Винченцо Грифо
59'
59'
90
19
Хаберер
Яник Хаберер
90
25
Кох
Робин Кох
90
9
Хелер
Лукас Хелер
90
26
Флеккен
Марк Флеккен
90
Запасные
40
Тиде
Никлас Тиде
24
Иттер
Жан-Лука Иттер
4
Шлоттербек
Нико Шлоттербек
6
Абраши
Амир Абраши
28
Чан Хун
Квон Чан Хун
21
Боррелло
Брендон Боррелло
Бавария
мин
1
Нойер
Мануэль Нойер
90
9
Левандовски
Роберт Левандовски
16'
16'
90
25
Мюллер
Томас Мюллер
90
6
Алькантара
Тиаго Алькантара
90
14
Перишич
Иван Перишич
90
27
Алаба
Давид Алаба
90
10
Коутиньо
Филиппе Коутиньо
90
22
Гнабри
Серж Гнабри
90'
90'
90
32
Киммих
Йозуа Киммих
90
5
Павар
Бенжамен Павар
90
19
Дэвис
Альфонсо Дэвис
90
Запасные
26
Ульрайх
Свен Ульрайх
8
Мартинес
Хави Мартинес
17
Боатенг
Джером Боатенг
33
Маи
Ларс Лукас Маи
28
Сингх
Сарпит Сингх
35
Зиркзее
Джошуа Зиркзее
90'