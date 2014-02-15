Матч завершен
Бавария
Мюнхен
Данте 19
Шакири 34
Шакири 42
Писарро 88
4:0
Матч завершен
Фрайбург
Фрайбург
Бундеслига, 21 тур

Бундеслига,

21 тур

Германия
15 февр. 2014, 17:30 МСК
15.02.2014, 17:30 МСК
суббота
Составы
Бавария
мин
0
Нойер
Мануэль Нойер
90
0
Контенто
Диего Контенто
90
0
Рафинья
Рафинья
90
0
Мартинес
Хави Мартинес
90
0
Данте
Данте
19'
19'
90
0
Лам
Филипп Лам
64
0
Кроос
Тони Кроос
90
0
Мюллер
Томас Мюллер
90
0
Шакири
Джердан Шакири
34'
42'
34', 42'
61
0
Роббен
Арьен Роббен
79
0
Писарро
Клаудио Писарро
88'
88'
90
Запасные
0
Штарке
Том Штарке
0
ван Бюйтен
Даниэль ван Бюйтен
0
Боатенг
Джером Боатенг
0
Алаба
Давид Алаба
0
Швайнштайгер
Бастиан Швайнштайгер
0
Алькантара
Тиаго Алькантара
0
Гетце
Марио Гетце
Фрайбург
мин
0
Бауманн
Оливер Бауманн
90
0
Крмас
Павел Крмас
90
0
Хен
Иммануэль Хен
90
0
Сорг
Оливер Сорг
90
0
Гинтер
Маттиас Гинтер
69
0
Гюнтер
Кристиан Гюнтер
90
0
Фернандес
Желсон Фернандес
90
0
Шмид
Джонатан Шмид
90
0
Дарида
Владимир Дарида
90
0
Клаус
Феликс Клаус
62
0
Мехмеди
Адмир Мехмеди
81
Запасные
0
Шволов
Александер Шволов
0
Дианье
Фаллу Дианье
0
Шустер
Юлиан Шустер
0
Коклен
Франсис Коклен
0
Геде
Карим Геде
0
Керк
Себастьян Керк
0
Ханке
Майк Ханке