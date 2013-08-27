Матч завершен
Фрайбург
Фрайбург
Хефлер 86
1:1
Матч завершен
Бавария
Мюнхен
Шакири 33
Бундеслига, 4 тур

Бундеслига,

4 тур

Германия
27 авг. 2013, 19:30 МСК
27.08.2013, 19:30 МСК
вторник
Флориан Майер
Флориан Майер
Главный Судья
Составы
Фрайбург
мин
0
Бауманн
Оливер Бауманн
90
0
Сорг
Оливер Сорг
90
0
Дианье
Фаллу Дианье
90
0
Гинтер
Маттиас Гинтер
90
0
Гюнтер
Кристиан Гюнтер
90
0
Лапревот
Шарль-Элие Лапревот
60
0
Фернандес
Желсон Фернандес
90
0
Шустер
Юлиан Шустер
61
0
Геде
Карим Геде
75
0
Шмид
Джонатан Шмид
90
0
Фрайс
Себастьян Фрайс
90
Запасные
0
Шволов
Александер Шволов
0
Крмас
Павел Крмас
0
Хен
Иммануэль Хен
0
Хефлер
Николас Хефлер
86'
0
Клаус
Феликс Клаус
0
Керк
Себастьян Керк
0
Ханке
Майк Ханке
Бавария
мин
0
Нойер
Мануэль Нойер
90
0
Контенто
Диего Контенто
90
0
ван Бюйтен
Даниэль ван Бюйтен
90
0
Данте
Данте
90
0
Рафинья
Рафинья
90
0
Шакири
Джердан Шакири
33'
33'
90
0
Швайнштайгер
Бастиан Швайнштайгер
78
0
Кроос
Тони Кроос
90
0
Гетце
Марио Гетце
62
0
Мюллер
Томас Мюллер
90
0
Писарро
Клаудио Писарро
88
Запасные
0
Штарке
Том Штарке
0
Боатенг
Джером Боатенг
0
Алаба
Давид Алаба
0
Лам
Филипп Лам
0
Рибери
Франк Рибери
0
Роббен
Арьен Роббен
0
Манджукич
Марио Манджукич