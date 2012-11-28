Матч завершен
Фрайбург
Фрайбург
0:2
Матч завершен
Бавария
Мюнхен
Мюллер 12
Тимощук 79
Бундеслига, 14 тур

Бундеслига,

14 тур

Германия
28 нояб. 2012, 22:00 МСК
28.11.2012, 22:00 МСК
среда
Флориан Майер
Флориан Майер
Главный Судья
Составы
Фрайбург
мин
0
Бауманн
Оливер Бауманн
90
0
Хеденстад
Вегар Хеденстад
90
0
Дианье
Фаллу Дианье
90
0
Сорг
Оливер Сорг
90
0
Флум
Йоханнес Флум
90
0
Шустер
Юлиан Шустер
90
0
Макиади
Седрик Макиади
82
0
Калиджиури
Даниэл Калиджиури
90
0
Шмид
Джонатан Шмид
90
0
Розенталь
Ян Розенталь
90
0
Крузе
Макс Крузе
90
Запасные
0
Бац
Даниэль Бац
0
Гюнтер
Кристиан Гюнтер
0
Геде
Карим Геде
0
Лаис
Марк Лаис
0
Фрайс
Себастьян Фрайс
0
Йендришек
Эрик Йендришек
0
Сантини
Иван Сантини
Бавария
мин
0
Нойер
Мануэль Нойер
90
0
Мартинес
Хави Мартинес
90
0
Данте
Данте
90
0
Бадштубер
Хольгер Бадштубер
90
0
Алаба
Давид Алаба
90
0
Лам
Филипп Лам
90
0
Рибери
Франк Рибери
90
0
Кроос
Тони Кроос
75
0
Мюллер
Томас Мюллер
12'
12'
90
0
Шакири
Джердан Шакири
64
0
Гомес
Марио Гомес
58
Запасные
0
Штарке
Том Штарке
0
Рафинья
Рафинья
0
Боатенг
Джером Боатенг
0
Контенто
Диего Контенто
0
Тимощук
Анатолий Тимощук
79'
0
Писарро
Клаудио Писарро
0
Манджукич
Марио Манджукич