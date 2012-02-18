Матч завершен
Фрайбург
Фрайбург
0:0
Матч завершен
Бавария
Мюнхен
Бундеслига, 22 тур

Бундеслига,

22 тур

Германия
18 февр. 2012, 20:30 МСК
18.02.2012, 20:30 МСК
суббота
Составы
Фрайбург
мин
0
Бауманн
Оливер Бауманн
90
0
Хен
Иммануэль Хен
90
0
Дианье
Фаллу Дианье
65
0
Сорг
Оливер Сорг
90
0
Йендришек
Эрик Йендришек
81
0
Флум
Йоханнес Флум
90
0
Макиади
Седрик Макиади
90
0
Калиджиури
Даниэл Калиджиури
90
0
Шмид
Джонатан Шмид
90
0
Розенталь
Ян Розенталь
90
0
Сантини
Иван Сантини
79
Запасные
0
Бац
Даниэль Бац
0
Хинкель
Андреас Хинкель
0
Ферати
Бег Ферати
0
Лумб
Микаэл Лумб
0
Геде
Карим Геде
0
Райзингер
Штефан Райзингер
0
Дембеле
Гарра Дембеле
Бавария
мин
0
Нойер
Мануэль Нойер
90
0
Рафинья
Рафинья
46
0
Боатенг
Джером Боатенг
90
0
Бадштубер
Хольгер Бадштубер
90
0
Алаба
Давид Алаба
90
0
Лам
Филипп Лам
90
0
Рибери
Франк Рибери
90
0
Кроос
Тони Кроос
90
0
Густаво
Луис Густаво
90
0
Мюллер
Томас Мюллер
90
0
Гомес
Марио Гомес
74
Запасные
0
Бутт
Ханс-Йорг Бутт
0
Тимощук
Анатолий Тимощук
0
Роббен
Арьен Роббен
0
Праньич
Даниэль Праньич
0
Усами
Такаши Усами
0
Олич
Ивица Олич
0
Петерсен
Нильс Петерсен