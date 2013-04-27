Матч завершен
Бавария
Мюнхен
Шакири 35
1:0
Матч завершен
Фрайбург
Фрайбург
Бундеслига, 31 тур

Бундеслига,

31 тур

Германия
27 апр. 2013, 16:30 МСК
27.04.2013, 16:30 МСК
суббота
Кристиан Дингерт
Кристиан Дингерт
Главный Судья
Составы
Бавария
мин
0
Штарке
Том Штарке
90
0
Контенто
Диего Контенто
90
0
ван Бюйтен
Даниэль ван Бюйтен
90
0
Рафинья
Рафинья
90
0
Боатенг
Джером Боатенг
90
0
Тимощук
Анатолий Тимощук
84
0
Густаво
Луис Густаво
90
0
Шакири
Джердан Шакири
35'
35'
90
0
Джан
Эмре Джан
74
0
Писарро
Клаудио Писарро
90
0
Манджукич
Марио Манджукич
74
Запасные
0
Нойер
Мануэль Нойер
0
Мартинес
Хави Мартинес
0
Данте
Данте
0
Алаба
Давид Алаба
0
Рибери
Франк Рибери
0
Роббен
Арьен Роббен
0
Гомес
Марио Гомес
Фрайбург
мин
0
Бауманн
Оливер Бауманн
90
0
Хен
Иммануэль Хен
90
0
Дианье
Фаллу Дианье
90
0
Сорг
Оливер Сорг
90
0
Гинтер
Маттиас Гинтер
90
0
Муйджа
Менсур Муйджа
90
0
Флум
Йоханнес Флум
64
0
Макиади
Седрик Макиади
90
0
Калиджиури
Даниэл Калиджиури
90
0
Шмид
Джонатан Шмид
90
0
Крузе
Макс Крузе
90
Запасные
0
Шволов
Александер Шволов
0
Хеденстад
Вегар Хеденстад
0
Гюнтер
Кристиан Гюнтер
0
Геде
Карим Геде
0
Йендришек
Эрик Йендришек
0
Сантини
Иван Сантини