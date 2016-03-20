Эспаньол - Атлетик: 20 марта 2016 смотреть онлайн

Матч завершен
Эспаньол
Барселона
2:1

Эспаньол - Атлетик: 20 марта 2016 смотреть онлайн

Матч завершен
Атлетик
Бильбао
Примера, 30 тур

Примера,

30 тур

Испания
20 марта 2016, 14:00 МСК
20.03.2016, 14:00 МСК
воскресенье
Эдуардо Прието Иглесиас
Эдуардо Прието Иглесиас
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Предварительный состав

Эспаньол
мин
25
Ойер
Ойер
18
Кабрера
Леандро Кабрера
17
Вила
Дидач Вила
2
Пипа
Пипа
15
Лопес
Давид Лопес
7
Лей
Ву Лей
21
Рока
Марк Рока
14
Мелендо
Оскар Мелендо
26
Лосано
Поль Лосано
33
Меламед
Нико Меламед
23
Эмбарба
Адриан Эмбарба
Запасные
1
Прието
Андрес Прието
-
5
Налдо
Налдо
-
3
Педроса
Адрия Педроса
-
39
Тугаринов
Роман Тугаринов
-
4
Санчес
Виктор Санчес
-
8
Итурраспе
Андер Итурраспе
-
16
Лопес
Хави Лопес
-
38
Вильяэрмоса
Даниэль Вильяэрмоса
-
40
Жутльга
Ферран Жутльга
-
29
Эдзарфани
Мохамед Эдзарфани
-
22
Варгас
Матиас Варгас
-
31
Кампусано
Виктор Кампусано
-
Атлетик
мин
1
Симон
Унаи Симон
17
Бершиче
Юри Бершиче
4
Мартинес
Иньиго Мартинес
5
Альварес
Ерай Альварес
18
Де Маркос
Оскар Де Маркос
12
Беренгер
Алекс Беренгер
6
Весга
Микель Весга
8
Лопес
Унаи Лопес
10
Муньяин
Икер Муньяин
22
Гарсия
Рауль Гарсия
9
Уильямс
Иньяки Уильямс
Запасные
13
Эскьета
Хокин Эскьета
-
24
Баленсиага
Микель Баленсиага
-
21
Капа
Андер Капа
-
15
Леке
Иньиго Леке
-
3
Нуньес
Унаи Нуньес
-
14
Дани Гарсия
Дани Гарсия
-
16
Сансет
Ойан Сансет
-
27
Венцедор
Унаи Венцедор
-
19
Саррага
Ойер Саррага
-
7
Гомес
Ибаи Гомес
-
20
Вильялибре
Асьер Вильялибре
-
2
Морсильо
Хон Морсильо
-

События

Матч окончен 2:1

Прошлые матчи

25.01.2020 25 янв. 2020 сб 15:00
Эспаньол
1 : 1
Атлетик
25.01.2020 25 янв. 2020 сб 15:00
Эспаньол
1
Атлетик
1
30.10.2019 30 окт. 2019 ср 22:00
Атлетик
3 : 0
Эспаньол
30.10.2019 30 окт. 2019 ср 22:00
Атлетик
3
Эспаньол
0
08.03.2019 08 марта 2019 пт 23:00
Атлетик
1 : 1
Эспаньол
08.03.2019 08 марта 2019 пт 23:00
Атлетик
1
Эспаньол
1
05.11.2018 05 нояб. 2018 пн 23:00
Эспаньол
1 : 0
Атлетик
05.11.2018 05 нояб. 2018 пн 23:00
Эспаньол
1
Атлетик
0
20.05.2018 20 мая 2018 вс 17:15
Атлетик
0 : 1
Эспаньол
20.05.2018 20 мая 2018 вс 17:15
Атлетик
0
Эспаньол
1
14.01.2018 14 янв. 2018 вс 20:30
Эспаньол
1 : 1
Атлетик
14.01.2018 14 янв. 2018 вс 20:30
Эспаньол
1
Атлетик
1
04.04.2017 04 апр. 2017 вт 20:30
Атлетик
2 : 0
Эспаньол
04.04.2017 04 апр. 2017 вт 20:30
Атлетик
2
Эспаньол
0
06.11.2016 06 нояб. 2016 вс 18:15
Эспаньол
0 : 0
Атлетик
06.11.2016 06 нояб. 2016 вс 18:15
Эспаньол
0
Атлетик
0
20.03.2016 20 марта 2016 вс 14:00
Эспаньол
2 : 1
Атлетик
20.03.2016 20 марта 2016 вс 14:00
Эспаньол
2
Атлетик
1
08.11.2015 08 нояб. 2015 вс 14:00
Атлетик
2 : 1
Эспаньол
08.11.2015 08 нояб. 2015 вс 14:00
Атлетик
2
Эспаньол
1
12.04.2015 12 апр. 2015 вс 18:00
Эспаньол
1 : 0
Атлетик
12.04.2015 12 апр. 2015 вс 18:00
Эспаньол
1
Атлетик
0
04.03.2015 04 марта 2015 ср 23:59
Эспаньол
0 : 2
Атлетик
04.03.2015 04 марта 2015 ср 23:59
Эспаньол
0
Атлетик
2
11.02.2015 11 февр. 2015 ср 23:59
Атлетик
1 : 1
Эспаньол
11.02.2015 11 февр. 2015 ср 23:59
Атлетик
1
Эспаньол
1
21.11.2014 21 нояб. 2014 пт 22:45
Атлетик
3 : 1
Эспаньол
21.11.2014 21 нояб. 2014 пт 22:45
Атлетик
3
Эспаньол
1
16.02.2014 16 февр. 2014 вс 21:00
Атлетик
1 : 2
Эспаньол
16.02.2014 16 февр. 2014 вс 21:00
Атлетик
1
Эспаньол
2
23.09.2013 23 сент. 2013 пн 22:59
Эспаньол
3 : 2
Атлетик
23.09.2013 23 сент. 2013 пн 22:59
Эспаньол
3
Атлетик
2
10.02.2013 10 февр. 2013 вс 21:00
Атлетик
0 : 4
Эспаньол
10.02.2013 10 февр. 2013 вс 21:00
Атлетик
0
Эспаньол
4
16.09.2012 16 сент. 2012 вс 13:00
Эспаньол
3 : 3
Атлетик
16.09.2012 16 сент. 2012 вс 13:00
Эспаньол
3
Атлетик
3
04.02.2012 04 февр. 2012 сб 20:00
Атлетик
3 : 3
Эспаньол
04.02.2012 04 февр. 2012 сб 20:00
Атлетик
3
Эспаньол
3
11.09.2011 11 сент. 2011 вс 22:59
Эспаньол
2 : 1
Атлетик
11.09.2011 11 сент. 2011 вс 22:59
Эспаньол
2
Атлетик
1

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