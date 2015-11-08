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Атлетик VS Эспаньол
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Атлетик - Эспаньол: 08 ноября 2015 смотреть онлайн
Матч завершен
Атлетик
Бильбао
2:1
Атлетик - Эспаньол: 08 ноября 2015 смотреть онлайн
Матч завершен
Эспаньол
Барселона
Примера, 11 тур
Примера,
11 тур
Испания
8 нояб. 2015, 14:00 МСК
8.11.2015, 14:00 МСК
воскресенье
Альберто Ундиано Мальенко
Альберто Ундиано Мальенко
Главный Судья
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Атлетик
мин
1
Симон
Унаи Симон
17
Бершиче
Юри Бершиче
4
Мартинес
Иньиго Мартинес
5
Альварес
Ерай Альварес
18
Де Маркос
Оскар Де Маркос
12
Беренгер
Алекс Беренгер
6
Весга
Микель Весга
8
Лопес
Унаи Лопес
10
Муньяин
Икер Муньяин
22
Гарсия
Рауль Гарсия
9
Уильямс
Иньяки Уильямс
Запасные
13
Эскьета
Хокин Эскьета
-
24
Баленсиага
Микель Баленсиага
-
21
Капа
Андер Капа
-
15
Леке
Иньиго Леке
-
3
Нуньес
Унаи Нуньес
-
14
Дани Гарсия
Дани Гарсия
-
16
Сансет
Ойан Сансет
-
27
Венцедор
Унаи Венцедор
-
19
Саррага
Ойер Саррага
-
7
Гомес
Ибаи Гомес
-
20
Вильялибре
Асьер Вильялибре
-
2
Морсильо
Хон Морсильо
-
Эспаньол
мин
25
Ойер
Ойер
18
Кабрера
Леандро Кабрера
17
Вила
Дидач Вила
2
Пипа
Пипа
15
Лопес
Давид Лопес
7
Лей
Ву Лей
21
Рока
Марк Рока
14
Мелендо
Оскар Мелендо
26
Лосано
Поль Лосано
33
Меламед
Нико Меламед
23
Эмбарба
Адриан Эмбарба
Запасные
1
Прието
Андрес Прието
-
5
Налдо
Налдо
-
3
Педроса
Адрия Педроса
-
39
Тугаринов
Роман Тугаринов
-
4
Санчес
Виктор Санчес
-
8
Итурраспе
Андер Итурраспе
-
16
Лопес
Хави Лопес
-
38
Вильяэрмоса
Даниэль Вильяэрмоса
-
40
Жутльга
Ферран Жутльга
-
29
Эдзарфани
Мохамед Эдзарфани
-
22
Варгас
Матиас Варгас
-
31
Кампусано
Виктор Кампусано
-
События
Матч окончен 2:1
Прошлые матчи
25.01.2020
25 янв. 2020
сб
15:00
Эспаньол
1 : 1
Атлетик
25.01.2020
25 янв. 2020
сб
15:00
Эспаньол
1
Атлетик
1
30.10.2019
30 окт. 2019
ср
22:00
Атлетик
3 : 0
Эспаньол
30.10.2019
30 окт. 2019
ср
22:00
Атлетик
3
Эспаньол
0
08.03.2019
08 марта 2019
пт
23:00
Атлетик
1 : 1
Эспаньол
08.03.2019
08 марта 2019
пт
23:00
Атлетик
1
Эспаньол
1
05.11.2018
05 нояб. 2018
пн
23:00
Эспаньол
1 : 0
Атлетик
05.11.2018
05 нояб. 2018
пн
23:00
Эспаньол
1
Атлетик
0
20.05.2018
20 мая 2018
вс
17:15
Атлетик
0 : 1
Эспаньол
20.05.2018
20 мая 2018
вс
17:15
Атлетик
0
Эспаньол
1
14.01.2018
14 янв. 2018
вс
20:30
Эспаньол
1 : 1
Атлетик
14.01.2018
14 янв. 2018
вс
20:30
Эспаньол
1
Атлетик
1
04.04.2017
04 апр. 2017
вт
20:30
Атлетик
2 : 0
Эспаньол
04.04.2017
04 апр. 2017
вт
20:30
Атлетик
2
Эспаньол
0
06.11.2016
06 нояб. 2016
вс
18:15
Эспаньол
0 : 0
Атлетик
06.11.2016
06 нояб. 2016
вс
18:15
Эспаньол
0
Атлетик
0
20.03.2016
20 марта 2016
вс
14:00
Эспаньол
2 : 1
Атлетик
20.03.2016
20 марта 2016
вс
14:00
Эспаньол
2
Атлетик
1
08.11.2015
08 нояб. 2015
вс
14:00
Атлетик
2 : 1
Эспаньол
08.11.2015
08 нояб. 2015
вс
14:00
Атлетик
2
Эспаньол
1
12.04.2015
12 апр. 2015
вс
18:00
Эспаньол
1 : 0
Атлетик
12.04.2015
12 апр. 2015
вс
18:00
Эспаньол
1
Атлетик
0
04.03.2015
04 марта 2015
ср
23:59
Эспаньол
0 : 2
Атлетик
04.03.2015
04 марта 2015
ср
23:59
Эспаньол
0
Атлетик
2
11.02.2015
11 февр. 2015
ср
23:59
Атлетик
1 : 1
Эспаньол
11.02.2015
11 февр. 2015
ср
23:59
Атлетик
1
Эспаньол
1
21.11.2014
21 нояб. 2014
пт
22:45
Атлетик
3 : 1
Эспаньол
21.11.2014
21 нояб. 2014
пт
22:45
Атлетик
3
Эспаньол
1
16.02.2014
16 февр. 2014
вс
21:00
Атлетик
1 : 2
Эспаньол
16.02.2014
16 февр. 2014
вс
21:00
Атлетик
1
Эспаньол
2
23.09.2013
23 сент. 2013
пн
22:59
Эспаньол
3 : 2
Атлетик
23.09.2013
23 сент. 2013
пн
22:59
Эспаньол
3
Атлетик
2
10.02.2013
10 февр. 2013
вс
21:00
Атлетик
0 : 4
Эспаньол
10.02.2013
10 февр. 2013
вс
21:00
Атлетик
0
Эспаньол
4
16.09.2012
16 сент. 2012
вс
13:00
Эспаньол
3 : 3
Атлетик
16.09.2012
16 сент. 2012
вс
13:00
Эспаньол
3
Атлетик
3
04.02.2012
04 февр. 2012
сб
20:00
Атлетик
3 : 3
Эспаньол
04.02.2012
04 февр. 2012
сб
20:00
Атлетик
3
Эспаньол
3
11.09.2011
11 сент. 2011
вс
22:59
Эспаньол
2 : 1
Атлетик
11.09.2011
11 сент. 2011
вс
22:59
Эспаньол
2
Атлетик
1
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«Я же сказал вам, что победим». Мбаппе выполнил обещание, которое дал Почеттино на тренировке
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«Эспаньол» весь год шел в зоне вылета. Вылетел – и просит лигу оставить их из-за коронавируса 🤷♂️
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#Эспаньол
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Вратарь «Алавеса» забылся и поймал мяч далеко за штрафной
#Фернандо Пачеко
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09 июля 2020, 01:02
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27 июня 2020, 14:08
Средний возраст состава ЦСКА на игру с «Эспаньолом» – 23,2 года. Соперник на четыре года старше
03 октября 2019, 20:35
«Валенсия» сыграет в Лиге чемпионов, «Хетафе», «Севилья» и «Эспаньол» представят Испанию в Лиге Европы
18 мая 2019, 19:26
Первый китаец, который забил гол в испанской Примере
02 марта 2019, 17:13