Матч завершен
Депортиво
Ла-Корунья
1:0
Матч завершен
Бетис
Севилья
Примера, 3 тур

Примера,

3 тур

Испания
16 сент. 2007, 18:00 МСК
16.09.2007, 18:00 МСК
воскресенье
Составы