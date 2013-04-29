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Матч-центр
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Бетис
Севилья
Молина 49
1:1
Матч завершен
Депортиво
Ла-Корунья
Рики 7
Примера, 33 тур
Примера,
33 тур
Испания
29 апр. 2013, 22:59 МСК
29.04.2013, 22:59 МСК
понедельник
Хесус Хиль Мансано
Хесус Хиль Мансано
Главный Судья
Составы
Бетис
мин
0
Адриан
Адриан
90
0
Начо
Начо
90
0
Перки
Дамьен Перки
55
0
Амайя
Антонио Амайя
90
0
Чика
Хавьер Чика
90
0
Каньяс
Хосе Альберто Каньяс
90
0
Эчебаррия
Беньят Эчебаррия
90
0
Вадильо
Альваро Вадильо
46
0
Кастро
Рубен Кастро
90
0
Молина
Хорхе Молина
49'
49'
90
0
Кэмпбелл
Хоэль Кэмпбелл
65
Запасные
0
Фабри
Фабри
0
Марио
Марио
0
Мартинес
Алехандро Мартинес
0
Перес
Рубен Перес
0
Хуан Карлос
Хуан Карлос
0
Севилья
Сальвадор Севилья
0
Пабон
Дорлан Пабон
Депортиво
мин
0
Арансубиа
Даниэль Арансубиа
90
0
Силвиу
Силвиу
90
0
Кака
Кака
90
0
Айтами
Артилес Айтами
90
0
Пабло
Мануэль Пабло
90
0
Агилар
Абель Агилар
90
0
Домингес
Хуан Домингес
90
0
Гама
Бруно Гама
90
0
Валерон
Хуан Карлос Валерон
78
0
Рики
Рики
7'
7'
82
0
Пицци
Пицци
90
Запасные
0
Люкс
Герман Люкс
0
Зе Каштру
Зе Каштру
0
Айосе
Айосе
0
Камуньяс
Хавьер Камуньяс
0
Ассунсао
Пауло Ассунсао
0
Бергантиньос
Алекс Бергантиньос
0
Оливейра
Нельсон Оливейра