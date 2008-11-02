Матч завершен
Бетис
Севилья
0:3
Матч завершен
Депортиво
Ла-Корунья
Примера, 9 тур

Примера,

9 тур

Испания
2 нояб. 2008, 23:00 МСК
2.11.2008, 23:00 МСК
воскресенье
Составы