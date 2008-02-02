Матч завершен
Бетис
Севилья
0:1
Матч завершен
Депортиво
Ла-Корунья
Примера, 22 тур

Примера,

22 тур

Испания
2 февр. 2008, 23:55 МСК
2.02.2008, 23:55 МСК
суббота
Составы