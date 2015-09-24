Матч завершен
Бетис
Севилья
Петрос 59
1:2
Матч завершен
Депортиво
Ла-Корунья
Картабия 54
Файр 72
Примера, 5 тур

Примера,

5 тур

Испания
24 сент. 2015, 23:00 МСК
24.09.2015, 23:00 МСК
четверг
Хесус Хиль Мансано
Хесус Хиль Мансано
Главный Судья
Составы
Бетис
мин
13
Адан
Антонио Адан
90
17
Вестерманн
Хайко Вестерманн
90
12
Пиччини
Кристиано Пиччини
90
4
Гонсалес
Бруно Гонсалес
90
11
Варгас
Хуан Варгас
90
17
Хоакин
Хоакин
90
14
Торрес
Хавьер Торрес
75
23
ван дер Ваарт
Рафаэль ван дер Ваарт
49
24
Кастро
Рубен Кастро
90
19
Молина
Хорхе Молина
60
9
Петрос
Петрос
59'
59'
90
Запасные
1
Хименес
Даниэль Хименес
6
Фигерас
Жорди Фигерас
22
Портильо
Франциско Портильо
16
Сехудо
Альваро Сехудо
46
Себальос
Даниэль Себальос
13
ван Вольфсвинкел
Рики ван Вольфсвинкел
8
Реннелла
Винченцо Реннелла
Депортиво
мин
1
Люкс
Герман Люкс
90
3
Наварро
Фернандо Наварро
90
15
Лауре
Лауре
90
26
Сидней
Сидней
90
14
Аррибас
Алехандро Аррибас
90
16
Луизиньо
Луизиньо
90
10
Домингес
Хуан Домингес
60
18
Москера
Педро Москера
90
20
Файр
Файкал Файр
72'
72'
90
17
Картабия
Федерико Картабия
54'
54'
67
25
Родригес
Джонатан Родригес
64
Запасные
25
Ману
Ману
4
Бергантиньос
Алекс Бергантиньос
22
Альберто
Луис Альберто
11
Хуанфран
Хуанфран
22
Боргес
Селсо Боргес
7
Лукас
Лукас
9
Риера
Ориоль Риера