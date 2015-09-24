Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Бетис
Севилья
Петрос 59
1:2
Матч завершен
Депортиво
Ла-Корунья
Картабия 54
Файр 72
Примера, 5 тур
Примера,
5 тур
Испания
24 сент. 2015, 23:00 МСК
24.09.2015, 23:00 МСК
четверг
Хесус Хиль Мансано
Хесус Хиль Мансано
Главный Судья
Составы
Бетис
мин
13
Адан
Антонио Адан
90
17
Вестерманн
Хайко Вестерманн
90
12
Пиччини
Кристиано Пиччини
90
4
Гонсалес
Бруно Гонсалес
90
11
Варгас
Хуан Варгас
90
17
Хоакин
Хоакин
90
14
Торрес
Хавьер Торрес
75
23
ван дер Ваарт
Рафаэль ван дер Ваарт
49
24
Кастро
Рубен Кастро
90
19
Молина
Хорхе Молина
60
9
Петрос
Петрос
59'
59'
90
Запасные
1
Хименес
Даниэль Хименес
6
Фигерас
Жорди Фигерас
22
Портильо
Франциско Портильо
16
Сехудо
Альваро Сехудо
46
Себальос
Даниэль Себальос
13
ван Вольфсвинкел
Рики ван Вольфсвинкел
8
Реннелла
Винченцо Реннелла
Депортиво
мин
1
Люкс
Герман Люкс
90
3
Наварро
Фернандо Наварро
90
15
Лауре
Лауре
90
26
Сидней
Сидней
90
14
Аррибас
Алехандро Аррибас
90
16
Луизиньо
Луизиньо
90
10
Домингес
Хуан Домингес
60
18
Москера
Педро Москера
90
20
Файр
Файкал Файр
72'
72'
90
17
Картабия
Федерико Картабия
54'
54'
67
25
Родригес
Джонатан Родригес
64
Запасные
25
Ману
Ману
4
Бергантиньос
Алекс Бергантиньос
22
Альберто
Луис Альберто
11
Хуанфран
Хуанфран
22
Боргес
Селсо Боргес
7
Лукас
Лукас
9
Риера
Ориоль Риера