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Матч-центр
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Депортиво
Ла-Корунья
Верду 9
1:1
Матч завершен
Бетис
Севилья
Примера, 28 тур
Примера,
28 тур
Испания
22 марта 2009, 19:00 МСК
22.03.2009, 19:00 МСК
воскресенье
Айса Гамес
Айса Гамес
Главный Судья
Составы
Депортиво
мин
0
Арансубиа
Даниэль Арансубиа
90
0
Луис
Филипе Луис
90
0
Лопо
Альберто Лопо
90
0
Лауре
Лауре
90
0
Колотто
Диего Колотто
90
0
Лафита
Анхель Лафита
90
0
Серхио
Гонсалес Серхио
90
0
Родригес
Хуан Родригес
90
0
Верду
Хоан Верду
9'
9'
61
0
Рики
Рики
61
Запасные
0
Мунуа
Густаво Мунуа
0
Пабло Амо
Пабло Амо
0
Писку
Писку
0
Лассад
Ноуиоуи Лассад
0
Де Гузман
Жулиан Де Гузман
0
Валерон
Хуан Карлос Валерон
0
Кристиан
Идальго Кристиан
Бетис
мин
0
Рикарду
Рикарду
90
0
Вега
Фернандо Вега
90
0
Мелли
Мелли
90
0
Хуанито
Хуанито
90
0
Нельсон
Маркос Нельсон
90
0
Арсу
Арсу
90
0
Аурелио
Мехмет Аурелио
90
0
Эмана
Ашилль Эмана
87
0
Оливейра
Рикардо Оливейра
90
Запасные
0
Касто
Касто
0
Дамиа
Абелья Дамиа
0
Монсон
Лусиано Монсон
0
Ривера
Альберто Ривера
0
Одонкор
Давид Одонкор