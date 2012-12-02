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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Депортиво
Ла-Корунья
Рики 56
Рики 61
2:3
Матч завершен
Бетис
Севилья
Кастро 39
Кастро 55
Кэмпбелл 76
Примера, 14 тур
Примера,
14 тур
Испания
2 дек. 2012, 19:00 МСК
2.12.2012, 19:00 МСК
воскресенье
Карлос Дель Серро Гранде
Карлос Дель Серро Гранде
Главный Судья
Составы
Депортиво
мин
0
Арансубиа
Даниэль Арансубиа
90
0
Айосе
Айосе
90
0
Лауре
Лауре
90
0
Миранда
Родерик Миранда
72
0
Айтами
Артилес Айтами
90
0
Агилар
Абель Агилар
90
0
Бергантиньос
Алекс Бергантиньос
90
0
Гама
Бруно Гама
90
0
Валерон
Хуан Карлос Валерон
81
0
Рики
Рики
56'
61'
56', 61'
90
0
Пицци
Пицци
90
Запасные
0
Люкс
Герман Люкс
0
Пабло
Мануэль Пабло
0
Инсуа
Пабло Инсуа
0
Камуньяс
Хавьер Камуньяс
0
Васкес
Хесус Васкес
0
Домингес
Хуан Домингес
0
Бодипо
Родольфо Бодипо
Бетис
мин
0
Адриан
Адриан
90
0
Начо
Начо
90
0
Амайя
Антонио Амайя
90
0
Дорадо
Хосе Антонио Дорадо
90
0
Чика
Хавьер Чика
90
0
Каньяс
Хосе Альберто Каньяс
90
0
Севилья
Сальвадор Севилья
63
0
Эчебаррия
Беньят Эчебаррия
90
0
Кастро
Рубен Кастро
39'
55'
39', 55'
90
0
Молина
Хорхе Молина
69
0
Кэмпбелл
Хоэль Кэмпбелл
76'
76'
88
Запасные
0
Касто
Касто
0
Паланкар
Ману Паланкар
0
Перес
Рубен Перес
0
Вадильо
Альваро Вадильо
0
Игьебор
Носа Игьебор
0
Посуэло
Алехандро Посуэло
0
Агра
Сальвадор Агра