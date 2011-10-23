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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Бетис
Севилья
0:2
Матч завершен
Райо Вальекано
Мадрид
Бангура 80
Коке 89
Примера, 9 тур
Примера,
9 тур
Испания
23 окт. 2011, 13:00 МСК
23.10.2011, 13:00 МСК
воскресенье
Составы
Бетис
мин
0
Касто
Касто
90
0
Начо
Начо
90
0
Марио
Марио
90
0
Амайя
Антонио Амайя
90
0
Чика
Хавьер Чика
90
0
Ириней
Ириней
90
0
Каньяс
Хосе Альберто Каньяс
90
0
Монтеро
Джефферсон Монтеро
73
0
Севилья
Сальвадор Севилья
81
0
Кастро
Рубен Кастро
90
0
Молина
Хорхе Молина
62
Запасные
0
Фабри
Фабри
0
Устариц
Астарлоа Устариц
0
Хуанма
Хуанма
0
Матилья
Хавьер Матилья
0
Момо
Момо
0
Санта Крус
Роке Санта Крус
0
Перейра
Хонатан Перейра
Райо Вальекано
мин
0
Кобеньо
Давид Кобеньо
90
0
Касадо
Хосе Мануэль Касадо
90
0
Фигерас
Жорди Фигерас
90
0
Тито
Тито
54
0
Аррибас
Алехандро Аррибас
90
0
Мовилья
Хосе Мовилья
90
0
Фуэго
Хави Фуэго
90
0
Пити
Пити
71
0
Тамудо
Рауль Тамудо
64
0
Мичу
Мичу
90
0
Бангура
Ласс Бангура
80'
80'
90
Запасные
0
Хименес
Даниэль Хименес
0
Лабака
Микель Лабака
0
Пачеко
Даниэль Пачеко
0
Ботельо
Педро Ботельо
0
Трасоррас
Роберто Трасоррас
0
Гарсия
Рафаэль Гарсия
0
Коке
Коке
89'