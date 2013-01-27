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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Матч завершен
Райо Вальекано
Мадрид
Пити 4
Делибашич 64
Хосе Карлос 83
3:0
Матч завершен
Бетис
Севилья
Примера, 21 тур
Примера,
21 тур
Испания
27 янв. 2013, 19:00 МСК
27.01.2013, 19:00 МСК
воскресенье
Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес
Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес
Главный Судья
Составы
Райо Вальекано
мин
0
Рубен
Рубен
90
0
Касадо
Хосе Мануэль Касадо
90
0
Амат
Жорди Амат
90
0
Тито
Тито
90
0
Гальвез
Алехандро Гальвез
90
0
Домингес
Алехандро Домингес
90
0
Фуэго
Хави Фуэго
90
0
Трасоррас
Роберто Трасоррас
90
0
Пити
Пити
4'
4'
85
0
Делибашич
Андрия Делибашич
64'
64'
78
0
Бангура
Ласс Бангура
59
Запасные
0
Кобеньо
Давид Кобеньо
0
Фигерас
Жорди Фигерас
0
Гонсалес
Адриан Гонсалес
0
Хосе Карлос
Хосе Карлос
83'
0
Абу
Мохаммед Абу
0
Васкес
Франко Васкес
0
Ноно
Ноно
Бетис
мин
0
Адриан
Адриан
90
0
Начо
Начо
90
0
Перки
Дамьен Перки
90
0
Амайя
Антонио Амайя
90
0
Чика
Хавьер Чика
90
0
Каньяс
Хосе Альберто Каньяс
90
0
Севилья
Сальвадор Севилья
78
0
Эчебаррия
Беньят Эчебаррия
58
0
Кастро
Рубен Кастро
90
0
Молина
Хорхе Молина
90
0
Кэмпбелл
Хоэль Кэмпбелл
68
Запасные
0
Касто
Касто
0
Паланкар
Ману Паланкар
0
Наварро
Борха Наварро
0
Молинс
Гильермо Молинс
0
Вадильо
Альваро Вадильо
0
Ноно
Ноно
0
Гарсиа
Карлос Гарсиа