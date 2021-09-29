Алания - Факел: 29 сентября 2021 смотреть онлайн

Алания
Владикавказ
-:-

Алания - Факел: 29 сентября 2021 смотреть онлайн

Факел
Воронеж
ФНЛ, 14 тур

ФНЛ,

14 тур

Россия
29 сент. 2021, -:- МСК
29.09.2021, -:- МСК
среда
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Предварительный состав

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Алания
мин
1
Солдатенко
Ростислав Солдатенко
4
Качмазов
Сослан Качмазов
5
Багаев
Алан Багаев
19
Бутаев
Аллон Бутаев
15
Кочиев
Хетаг Кочиев
10
Хадарцев
Батраз Хадарцев
13
Засеев
Азамат Засеев
8
Хугаев
Алан Хугаев
97
Магомедов
Бутта Магомедов
99
Гиоргобиани
Николай Гиоргобиани
14
Машуков
Ислам Машуков
Запасные
70
Гурциев
Батраз Гурциев
-
70
Гурциев
Батраз Гурциев
-
3
Шавлохов
Давид Шавлохов
-
12
Рашид
Содик Рашид
-
21
Кокоев
Батрадз Кокоев
-
80
Хосонов
Хетаг Хосонов
-
21
Кокоев
Батрадз Кокоев
-
6
Цараев
Алан Цараев
-
18
Кобесов
Давид Кобесов
-
11
Хубулов
Владимир Хубулов
-
6
Цараев
Алан Цараев
-
9
Суанов
Руслан Суанов
-
Главный тренер
Спартак Гогниев
Факел
мин
79
Ермаков
Данила Ермаков
25
Смирнов
Михаил Смирнов
4
Дашаев
Аслан Дашаев
25
Смирнов
Михаил Смирнов
88
Мастерной
Владислав Мастерной
91
Яковлев
Павел Яковлев
15
Никитин
Андрей Никитин
33
Замалиев
Наиль Замалиев
33
Замалиев
Наиль Замалиев
6
Шепилов
Денис Шепилов
80
Царукян
Валерий Царукян
Запасные
30
Кортнев
Дмитрий Кортнев
-
92
Брызгалов
Сергей Брызгалов
-
2
Черов
Василий Черов
-
92
Брызгалов
Сергей Брызгалов
-
56
Седов
Максим Седов
-
7
Петрусев
Михаил Петрусев
-
17
Пухов
Роман Пухов
-
Главный тренер
Олег Василенко

Прошлые матчи

07.04.2021 07 апр. 2021 ср 16:00
Алания
2 : 0
Факел
07.04.2021 07 апр. 2021 ср 16:00
Алания
2
Факел
0
13.10.2020 13 окт. 2020 вт 19:00
Факел
0 : 0
Алания
13.10.2020 13 окт. 2020 вт 19:00
Факел
0
Алания
0
10.07.2001 10 июля 2001 вт 23:00
Факел
1 : 0
Алания
10.07.2001 10 июля 2001 вт 23:00
Факел
1
Алания
0
17.03.2001 17 марта 2001 сб -:-
Алания
0 : 1
Факел
17.03.2001 17 марта 2001 сб -:-
Алания
0
Факел
1
07.07.2000 07 июля 2000 пт 23:00
Факел
0 : 0
Алания
07.07.2000 07 июля 2000 пт 23:00
Факел
0
Алания
0
31.03.2000 31 марта 2000 пт 23:00
Алания
1 : 1
Факел
31.03.2000 31 марта 2000 пт 23:00
Алания
1
Факел
1
02.09.1997 02 сент. 1997 вт 23:00
Факел
2 : 1
Алания
02.09.1997 02 сент. 1997 вт 23:00
Факел
2
Алания
1
09.05.1997 09 мая 1997 пт 23:00
Алания
2 : 0
Факел
09.05.1997 09 мая 1997 пт 23:00
Алания
2
Факел
0
21.07.1992 21 июля 1992 вт 23:00
Факел
0 : 0
Алания
21.07.1992 21 июля 1992 вт 23:00
Факел
0
Алания
0
04.05.1992 04 мая 1992 пн 23:00
Алания
2 : 1
Факел
04.05.1992 04 мая 1992 пн 23:00
Алания
2
Факел
1