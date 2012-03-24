Матч завершен
Валансьен
Валансьен
1:0
Матч завершен
Ренн
Ренн
Лига 1, 29 тур

Лига 1,

29 тур

Франция
24 марта 2012, 22:59 МСК
24.03.2012, 22:59 МСК
суббота
Составы