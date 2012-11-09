Матч завершен
Нанси
Нанси
1:3
Матч завершен
Ренн
Ренн
Лига 1, 12 тур

Лига 1,

12 тур

Франция
9 нояб. 2012, 22:45 МСК
9.11.2012, 22:45 МСК
пятница
Составы