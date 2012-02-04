Матч завершен
Нанси
Нанси
0:0
Матч завершен
Ренн
Ренн
Лига 1, 22 тур

Лига 1,

22 тур

Франция
4 февр. 2012, 17:00 МСК
4.02.2012, 17:00 МСК
суббота
Составы