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Матч-центр
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Пьер Лис-Мелу
№7
Полузащитник
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Команда
Ницца
Гражданство
Франция
Дата рождения
25 мая 1993 (27) лет
Рост
185
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
07.03.2020
07 марта 2020
сб
22:00
Ницца
2 : 1
Монако
07.03.2020
07 марта 2020
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Ницца
2
Монако
1
минуты: 1' - 90'
21.02.2020
21 февр. 2020
пт
21:00
Ницца
2 : 2
Брест
21.02.2020
21 февр. 2020
пт
21:00
минуты: 1' - 90'
Ницца
2
Брест
2
минуты: 1' - 90'
15.02.2020
15 февр. 2020
сб
22:00
Тулуза
0 : 2
Ницца
12'
12'
12'
15.02.2020
15 февр. 2020
сб
22:00
12'
минуты: 1' - 90'
Тулуза
0
Ницца
2
минуты: 1' - 90'
08.02.2020
08 февр. 2020
сб
22:00
Ницца
1 : 3
Ним
08.02.2020
08 февр. 2020
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Ницца
1
Ним
3
минуты: 1' - 90'
05.02.2020
05 февр. 2020
ср
21:00
Реймс
1 : 1
Ницца
50'
50'
50'
05.02.2020
05 февр. 2020
ср
21:00
50'
минуты: 1' - 90'
Реймс
1
Ницца
1
минуты: 1' - 90'
02.02.2020
02 февр. 2020
вс
17:00
Ницца
2 : 1
Лион
02.02.2020
02 февр. 2020
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Ницца
2
Лион
1
минуты: 1' - 90'
24.01.2020
24 янв. 2020
пт
22:45
Ницца
1 : 1
Ренн
24.01.2020
24 янв. 2020
пт
22:45
минуты: 1' - 90'
Ницца
1
Ренн
1
минуты: 1' - 90'
11.01.2020
11 янв. 2020
сб
22:00
Анжер
1 : 1
Ницца
87'
87'
87'
11.01.2020
11 янв. 2020
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Анжер
1
Ницца
1
минуты: 1' - 90'
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
22:45
Ницца
3 : 0
Тулуза
40'
40'
40'
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
22:45
40'
минуты: 1' - 90'
Ницца
3
Тулуза
0
минуты: 1' - 90'
14.12.2019
14 дек. 2019
сб
22:00
Брест
0 : 0
Ницца
14.12.2019
14 дек. 2019
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Брест
0
Ницца
0
минуты: 1' - 90'
07.12.2019
07 дек. 2019
сб
22:00
Ницца
4 : 1
Метц
75'
75'
75'
07.12.2019
07 дек. 2019
сб
22:00
75'
минуты: 1' - 90'
Ницца
4
Метц
1
минуты: 1' - 90'
04.12.2019
04 дек. 2019
ср
21:00
Сент-Этьен
4 : 1
Ницца
24'
24'
24'
04.12.2019
04 дек. 2019
ср
21:00
минуты: 1' - 90'
Сент-Этьен
4
Ницца
1
минуты: 1' - 90'
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
22:00
Ницца
3 : 1
Анжер
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Ницца
3
Анжер
1
минуты: 1' - 90'
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
19:30
Лион
2 : 1
Ницца
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
19:30
минуты: 1' - 90'
Лион
2
Ницца
1
минуты: 1' - 90'
08.11.2019
08 нояб. 2019
пт
22:45
Ницца
1 : 1
Бордо
27'
8'
27'
8'
27'
8'
08.11.2019
08 нояб. 2019
пт
22:45
27'
минуты: 1' - 90'
Ницца
1
Бордо
1
минуты: 1' - 90'
03.11.2019
03 нояб. 2019
вс
19:00
Ницца
2 : 0
Реймс
03.11.2019
03 нояб. 2019
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Ницца
2
Реймс
0
минуты: 1' - 90'
18.10.2019
18 окт. 2019
пт
21:45
Ницца
1 : 4
ПСЖ
18.10.2019
18 окт. 2019
пт
21:45
минуты: 1' - 90'
Ницца
1
ПСЖ
4
минуты: 1' - 90'
05.10.2019
05 окт. 2019
сб
21:00
Нант
1 : 0
Ницца
05.10.2019
05 окт. 2019
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Нант
1
Ницца
0
минуты: 1' - 90'
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
21:00
Ницца
1 : 1
Лилль
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Ницца
1
Лилль
1
минуты: 1' - 90'
24.09.2019
24 сент. 2019
вт
22:00
Монако
3 : 1
Ницца
24.09.2019
24 сент. 2019
вт
22:00
минуты: 78' - 90'
Монако
3
Ницца
1
минуты: 78' - 90'
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