Матч завершен
Ницца
Ницца
Сиприен 9
Сиприен 41
Ганаго 59
Лис-Мелу 75
4:1
Матч завершен
Метц
Метц
Ньян 74
Лига 1, 17 тур

Лига 1,

17 тур

Франция
7 дек. 2019, 22:00 МСК
7.12.2019, 22:00 МСК
суббота
Составы
Ницца
мин
4
Данте
Данте
90
10
Уна
Адам Уна
90
9
Дольберг
Каспер Дольберг
90
25
Сиприен
Вилан Сиприен
9'
41'
9'
41'
90
40
Бенитес
Вальтер Бенитес
90
8
Лис-Мелу
Пьер Лис-Мелу
75'
75'
90
23
Сарр
Маланг Сарр
90
15
Бюрнер
Патрик Бюрнер
90
20
Аталь
Юсеф Аталь
90
2
Н'Соки
Стэнли Н'Соки
90
18
Клод-Морис
Алексис Клод-Морис
90
Запасные
16
Клементия
Яннис Клементия
3
Льорис
Готье Льорис
12
Коли
Расин Коли
22
Лусамба
Арно Лусамба
19
Тюрам-Юльен
Кефрен Тюрам-Юльен
14
Ганаго
Игнатиус Ганаго
59'
Метц
мин
21
Бойе
Джон Бойе
90
13
Сунзу
Стоппила Сунзу
90
25
Траоре
Адама Траоре
90
9
Эмброуз
Тьерри Эмброуз
90
3
Удоль
Матье Удоль
90
20
Диалло
Хабиб Диалло
90
1
Делекруа
Поль Делекруа
90
19
Майга
Хабиб Майга
90
17
Делен
Тома Делен
90
18
Сентонс
Фабьен Сентонс
90
6
Фофана
Мамаду Фофана
90
Запасные
24
Коад
Рено Коад
11
Нгетт
Опа Нгетт
27
Булайя
Фарид Булайя
10
Гакпа
Марвин Гакпа
7
Ньян
Ибраима Ньян
74'