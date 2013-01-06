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Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
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Кубок Франции
Метц VS Ницца
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Метц - Ницца: 06 января 2013 смотреть онлайн
Матч завершен
Метц
Метц
2:3
Метц - Ницца: 06 января 2013 смотреть онлайн
Матч завершен
Ницца
Ницца
Кубок Франции, 1/32 финала
Кубок Франции,
1/32 финала
Франция
6 янв. 2013, 16:15 МСК
6.01.2013, 16:15 МСК
воскресенье
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Ницца
мин
31
Данте
Данте
21
Данило
Данило
14
Дурмиси
Риза Дурмиси
10
Уна
Адам Уна
25
Дольберг
Каспер Дольберг
22
Лусамба
Арно Лусамба
40
Бенитес
Вальтер Бенитес
7
Лис-Мелу
Пьер Лис-Мелу
43
Сарр
Маланг Сарр
6
Ваге
Мусса Ваге
18
Клод-Морис
Алексис Клод-Морис
Запасные
16
Клементия
Яннис Клементия
-
34
Бюрнер
Патрик Бюрнер
-
29
Эрейе
Кристоф Эрейе
-
2
Н'Соки
Стэнли Н'Соки
-
26
Маолида
Мизьян Маолида
-
14
Ганаго
Игнатиус Ганаго
-
События
Матч окончен 2:3
Прошлые матчи
21.02.2021
21 февр. 2021
вс
17:00
Ницца
1 : 2
Метц
21.02.2021
21 февр. 2021
вс
17:00
Ницца
1
Метц
2
09.01.2021
09 янв. 2021
сб
23:00
Метц
1 : 1
Ницца
09.01.2021
09 янв. 2021
сб
23:00
Метц
1
Ницца
1
07.12.2019
07 дек. 2019
сб
22:00
Ницца
4 : 1
Метц
07.12.2019
07 дек. 2019
сб
22:00
Ницца
4
Метц
1
27.01.2018
27 янв. 2018
сб
22:00
Метц
2 : 1
Ницца
27.01.2018
27 янв. 2018
сб
22:00
Метц
2
Ницца
1
02.12.2017
02 дек. 2017
сб
22:00
Ницца
3 : 1
Метц
02.12.2017
02 дек. 2017
сб
22:00
Ницца
3
Метц
1
15.01.2017
15 янв. 2017
вс
17:00
Ницца
0 : 0
Метц
15.01.2017
15 янв. 2017
вс
17:00
Ницца
0
Метц
0
23.10.2016
23 окт. 2016
вс
18:00
Метц
2 : 4
Ницца
23.10.2016
23 окт. 2016
вс
18:00
Метц
2
Ницца
4
31.01.2015
31 янв. 2015
сб
22:00
Метц
0 : 0
Ницца
31.01.2015
31 янв. 2015
сб
22:00
Метц
0
Ницца
0
13.09.2014
13 сент. 2014
сб
21:00
Ницца
1 : 0
Метц
13.09.2014
13 сент. 2014
сб
21:00
Ницца
1
Метц
0
06.01.2013
06 янв. 2013
вс
16:15
Метц
2 : 3
Ницца
06.01.2013
06 янв. 2013
вс
16:15
Метц
2
Ницца
3
15.03.2008
15 марта 2008
сб
22:00
Метц
1 : 2
Ницца
15.03.2008
15 марта 2008
сб
22:00
Метц
1
Ницца
2
20.10.2007
20 окт. 2007
сб
17:00
Ницца
3 : 1
Метц
20.10.2007
20 окт. 2007
сб
17:00
Ницца
3
Метц
1
Новости
Лучший вратарь Европы по отражению ударов − ноунейм из «Ниццы». Почему это не делает его просто лучшим вратарем Европы
#Вальтер Бенитес
08 января, 17:00
Хабиб назвал президента Франции тварью. Это часть большого острого спора вокруг ислама, который уже везде
#Хабиб Нурмагомедов
30 октября 2020, 17:25
Кулибали подрался за «сенегальского бедняка» и стащил кошелек мамы, чтобы раздать деньги нищим. Как Сенегал, он любит только Неаполь
#Калиду Кулибали
15 мая 2020, 14:48
Сразу два случая, когда вратарь убежал на угловой и получил в пустые ворота
#АПЛ
25 февраля 2020, 13:20
Карьера 24-летнего игрока: почти лучший юниор Франции, новичок клуба Бундеслиги, аренда во вторую лигу
#Венсан Козьелло
01 февраля 2020, 11:00
#
Новости матча
В Лиге 1 обновлен рекорд – самому юному удаленному игроку 17 лет и 111 дней
07 декабря 2020, 10:37
Виейра уволен с поста главного тренера «Ниццы». Клуб проиграл 5 матчей подряд и вылетел из Лиги Европы
04 декабря 2020, 14:40
Франция потеряла две команды в еврокубках за тур до конца группового этапа
04 декабря 2020, 11:43
«Байер» забил шесть голов «Ницце» в Лиге Европы
22 октября 2020, 22:11
В четырех клубах Лиги 1 – коронавирус. Сегодня старт чемпионата
21 августа 2020, 18:06