Метц - Ницца: 06 января 2013 смотреть онлайн

Матч завершен
Метц
Метц
2:3

Метц - Ницца: 06 января 2013 смотреть онлайн

Матч завершен
Ницца
Ницца
Кубок Франции, 1/32 финала

Кубок Франции,

1/32 финала

Франция
6 янв. 2013, 16:15 МСК
6.01.2013, 16:15 МСК
воскресенье
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Прошлые матчи
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Предварительный состав

Ницца
мин
31
Данте
Данте
21
Данило
Данило
14
Дурмиси
Риза Дурмиси
10
Уна
Адам Уна
25
Дольберг
Каспер Дольберг
22
Лусамба
Арно Лусамба
40
Бенитес
Вальтер Бенитес
7
Лис-Мелу
Пьер Лис-Мелу
43
Сарр
Маланг Сарр
6
Ваге
Мусса Ваге
18
Клод-Морис
Алексис Клод-Морис
Запасные
16
Клементия
Яннис Клементия
-
34
Бюрнер
Патрик Бюрнер
-
29
Эрейе
Кристоф Эрейе
-
2
Н'Соки
Стэнли Н'Соки
-
26
Маолида
Мизьян Маолида
-
14
Ганаго
Игнатиус Ганаго
-

События

Матч окончен 2:3

Прошлые матчи

21.02.2021 21 февр. 2021 вс 17:00
Ницца
1 : 2
Метц
21.02.2021 21 февр. 2021 вс 17:00
Ницца
1
Метц
2
09.01.2021 09 янв. 2021 сб 23:00
Метц
1 : 1
Ницца
09.01.2021 09 янв. 2021 сб 23:00
Метц
1
Ницца
1
07.12.2019 07 дек. 2019 сб 22:00
Ницца
4 : 1
Метц
07.12.2019 07 дек. 2019 сб 22:00
Ницца
4
Метц
1
27.01.2018 27 янв. 2018 сб 22:00
Метц
2 : 1
Ницца
27.01.2018 27 янв. 2018 сб 22:00
Метц
2
Ницца
1
02.12.2017 02 дек. 2017 сб 22:00
Ницца
3 : 1
Метц
02.12.2017 02 дек. 2017 сб 22:00
Ницца
3
Метц
1
15.01.2017 15 янв. 2017 вс 17:00
Ницца
0 : 0
Метц
15.01.2017 15 янв. 2017 вс 17:00
Ницца
0
Метц
0
23.10.2016 23 окт. 2016 вс 18:00
Метц
2 : 4
Ницца
23.10.2016 23 окт. 2016 вс 18:00
Метц
2
Ницца
4
31.01.2015 31 янв. 2015 сб 22:00
Метц
0 : 0
Ницца
31.01.2015 31 янв. 2015 сб 22:00
Метц
0
Ницца
0
13.09.2014 13 сент. 2014 сб 21:00
Ницца
1 : 0
Метц
13.09.2014 13 сент. 2014 сб 21:00
Ницца
1
Метц
0
06.01.2013 06 янв. 2013 вс 16:15
Метц
2 : 3
Ницца
06.01.2013 06 янв. 2013 вс 16:15
Метц
2
Ницца
3
15.03.2008 15 марта 2008 сб 22:00
Метц
1 : 2
Ницца
15.03.2008 15 марта 2008 сб 22:00
Метц
1
Ницца
2
20.10.2007 20 окт. 2007 сб 17:00
Ницца
3 : 1
Метц
20.10.2007 20 окт. 2007 сб 17:00
Ницца
3
Метц
1

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