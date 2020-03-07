Матч завершен
Ницца
Ницца
Дольберг 60
Дольберг 90
2:1
Матч завершен
Монако
Монако
Бен-Йеддер 32
Лига 1, 28 тур

Лига 1,

28 тур

Франция
7 марта 2020, 22:00 МСК
7.03.2020, 22:00 МСК
суббота
Амаури Делеру
Амаури Делеру
Главный Судья
Составы
Ницца
мин
31
Данте
Данте
90
21
Данило
Данило
90
14
Дурмиси
Риза Дурмиси
56
10
Уна
Адам Уна
77
25
Дольберг
Каспер Дольберг
60'
90'
60', 90'
90
22
Лусамба
Арно Лусамба
85
40
Бенитес
Вальтер Бенитес
90
7
Лис-Мелу
Пьер Лис-Мелу
90
43
Сарр
Маланг Сарр
90
6
Ваге
Мусса Ваге
90
18
Клод-Морис
Алексис Клод-Морис
90
Запасные
16
Клементия
Яннис Клементия
34
Бюрнер
Патрик Бюрнер
29
Эрейе
Кристоф Эрейе
2
Н'Соки
Стэнли Н'Соки
26
Маолида
Мизьян Маолида
14
Ганаго
Игнатиус Ганаго
Монако
мин
44
Фабрегас
Сеск Фабрегас
72
10
Йоветич
Стеван Йоветич
90
40
Леком
Бенжамин Леком
90
12
Бен-Йеддер
Виссам Бен-Йеддер
32'
32'
90
25
Глик
Камиль Глик
90
17
Головин
Александр Головин
90
14
Бакайоко
Тьему Бакайоко
90
2
Балло-Туре
Фоде Балло-Туре
90
12
Агилар
Рубен Агилар
90
6
Марипан
Гильермо Марипан
90
36
Фофана
Юссуф Фофана
90
Запасные
1
Субашич
Даниэль Субашич
32
Бадьяшиль
Бенуа Бадьяшиль
23
Силва
Адриен Силва
39
Хенрикс
Бенджамин Хенрикс
17
Чуаэми
Орельен Чуаэми
20
Слимани
Ислам Слимани
14
Кейта
Бальде Кейта