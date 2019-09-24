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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
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Олимпиада
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Матч завершен
Монако
Монако
Головин 29
Головин 74
Бен-Йеддер 80
3:1
Матч завершен
Ницца
Ницца
Бюрнер 54
Лига 1, 7 тур
Лига 1,
7 тур
Франция
24 сент. 2019, 22:00 МСК
24.09.2019, 22:00 МСК
вторник
Составы
Монако
мин
40
Леком
Бенжамин Леком
90
5
Жемерсон
Жемерсон
90
3
Марипан
Гильермо Марипан
90
32
Бадьяшиль
Бенуа Бадьяшиль
90
4
Фабрегас
Сеск Фабрегас
88
17
Головин
Александр Головин
29'
74'
29', 74'
90
6
Бакайоко
Тьему Бакайоко
90
11
Мартиньш
Желсон Мартиньш
90
31
Диаш
Жил Диаш
46
20
Слимани
Ислам Слимани
90
22
Огустен
Жан-Кевин Огустен
61
Запасные
16
Бенальо
Диего Бенальо
25
Глик
Камиль Глик
8
Силва
Адриен Силва
2
Балло-Туре
Фоде Балло-Туре
9
Бен-Йеддер
Виссам Бен-Йеддер
80'
14
Кейта
Бальде Кейта
7
Оникуру
Анри Оникуру
Ницца
мин
18
Клод-Морис
Алексис Клод-Морис
90
40
Бенитес
Вальтер Бенитес
90
23
Сарр
Маланг Сарр
78
15
Бюрнер
Патрик Бюрнер
54'
54'
90
24
Пельмар
Анди Пельмар
90
20
Аталь
Юсеф Аталь
90
2
Н'Соки
Стэнли Н'Соки
90
10
Уна
Адам Уна
64
25
Сиприен
Вилан Сиприен
90
5
Тамезе
Адриен Тамезе
90
9
Дольберг
Каспер Дольберг
90
Запасные
16
Клементия
Яннис Клементия
12
Коли
Расин Коли
21
Данило
Данило
22
Лусамба
Арно Лусамба
8
Лис-Мелу
Пьер Лис-Мелу
14
Ганаго
Игнатиус Ганаго