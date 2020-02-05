Матч завершен
Реймс
Реймс
Абдельхамид 77
1:1
Матч завершен
Ницца
Ницца
Лис-Мелу 50
Лига 1, 23 тур

Лига 1,

23 тур

Франция
5 февр. 2020, 21:00 МСК
5.02.2020, 21:00 МСК
среда
Составы
Реймс
мин
1
Райкович
Предраг Райкович
90
23
Кассама
Морету Кассама
90
5
Абдельхамид
Юнис Абдельхамид
77'
77'
90
6
Дисаси
Аксель Дисаси
90
7
Шавалерен
Хавьер Шавалерен
90
32
Фоке
Томас Фоке
90
24
Кафаро
Матье Кафаро
90
13
Камара
Ассан Камара
90
20
Дингом
Тристан Дингом
90
11
Диа
Булайе Диа
90
Запасные
16
Леметр
Николя Леметр
3
Конан
Конан
15
Манетси
Маршал Манетси
4
Ромао
Алексис Ромао
8
Кутеса
Дерек Кутеса
33
Мбюкю
Натанаэль Мбюкю
Ницца
мин
40
Бенитес
Вальтер Бенитес
90
18
Клод-Морис
Алексис Клод-Морис
90
4
Данте
Данте
90
23
Сарр
Маланг Сарр
90
29
Эрейе
Кристоф Эрейе
90
21
Данило
Данило
90
8
Лис-Мелу
Пьер Лис-Мелу
50'
50'
90
19
Тюрам-Юльен
Кефрен Тюрам-Юльен
90
9
Дольберг
Каспер Дольберг
90
14
Ганаго
Игнатиус Ганаго
90
Запасные
16
Клементия
Яннис Клементия
5
Дурмиси
Риза Дурмиси
15
Бюрнер
Патрик Бюрнер
6
Ваге
Мусса Ваге
2
Н'Соки
Стэнли Н'Соки
22
Лусамба
Арно Лусамба
7
Маолида
Мизьян Маолида