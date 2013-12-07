Матч завершен
Реймс
Реймс
1:0
Матч завершен
Ницца
Ницца
Лига 1, 17 тур

Лига 1,

17 тур

Франция
7 дек. 2013, 22:00 МСК
7.12.2013, 22:00 МСК
суббота
Составы