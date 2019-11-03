Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Лионель Месси
Луис Суарес
Джордан Хендерсон
Криштиану Роналду
Александр Кокорин
Месут Озил
Златан Ибрагимович
Алексей Миранчук
Марко Ройс
Неймар Да Силва
Джеймс Мэддисон
Россия
Нидерланды
Китай
Франция
Англия
Ирландия
Кения
США
Косово
Белоруссия
Канада
Спартак
Рома
Фиорентина
Марсель
Барселона
Эйбар
Ливерпуль
Локомотив
Ювентус
Уфа
Зенит
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Ницца
Ницца
Сиприен 32
Эрейе 41
2:0
Матч завершен
Реймс
Реймс
Лига 1, 12 тур
Лига 1,
12 тур
Франция
3 нояб. 2019, 19:00 МСК
3.11.2019, 19:00 МСК
воскресенье
Составы
Ницца
мин
4
Данте
Данте
90
21
Данило
Данило
90
25
Сиприен
Вилан Сиприен
32'
32'
90
40
Бенитес
Вальтер Бенитес
90
8
Лис-Мелу
Пьер Лис-Мелу
90
23
Сарр
Маланг Сарр
90
29
Эрейе
Кристоф Эрейе
41'
41'
90
14
Ганаго
Игнатиус Ганаго
90
12
Коли
Расин Коли
90
20
Аталь
Юсеф Аталь
90
18
Клод-Морис
Алексис Клод-Морис
90
Запасные
16
Клементия
Яннис Клементия
15
Бюрнер
Патрик Бюрнер
24
Пельмар
Анди Пельмар
22
Лусамба
Арно Лусамба
19
Тюрам-Юльен
Кефрен Тюрам-Юльен
9
Дольберг
Каспер Дольберг
7
Маолида
Мизьян Маолида
Реймс
мин
4
Ромао
Алексис Ромао
90
7
Шавалерен
Хавьер Шавалерен
90
1
Райкович
Предраг Райкович
90
25
Думбия
Мусса Думбия
90
32
Фоке
Томас Фоке
90
24
Кафаро
Матье Кафаро
90
13
Камара
Ассан Камара
90
5
Абдельхамид
Юнис Абдельхамид
90
18
Уден
Реми Уден
90
6
Дисаси
Аксель Дисаси
90
11
Диа
Булайе Диа
90
Запасные
16
Леметр
Николя Леметр
14
Сиссоко
Самбу Сиссоко
8
Кутеса
Дерек Кутеса
10
Сук
Хён-Джун Сук
19
Нкада
Тимоти Нкада