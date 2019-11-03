Матч завершен
Ницца
Ницца
Сиприен 32
Эрейе 41
2:0
Матч завершен
Реймс
Реймс
Лига 1, 12 тур

Лига 1,

12 тур

Франция
3 нояб. 2019, 19:00 МСК
3.11.2019, 19:00 МСК
воскресенье
Составы
Ницца
мин
4
Данте
Данте
90
21
Данило
Данило
90
25
Сиприен
Вилан Сиприен
32'
32'
90
40
Бенитес
Вальтер Бенитес
90
8
Лис-Мелу
Пьер Лис-Мелу
90
23
Сарр
Маланг Сарр
90
29
Эрейе
Кристоф Эрейе
41'
41'
90
14
Ганаго
Игнатиус Ганаго
90
12
Коли
Расин Коли
90
20
Аталь
Юсеф Аталь
90
18
Клод-Морис
Алексис Клод-Морис
90
Запасные
16
Клементия
Яннис Клементия
15
Бюрнер
Патрик Бюрнер
24
Пельмар
Анди Пельмар
22
Лусамба
Арно Лусамба
19
Тюрам-Юльен
Кефрен Тюрам-Юльен
9
Дольберг
Каспер Дольберг
7
Маолида
Мизьян Маолида
Реймс
мин
4
Ромао
Алексис Ромао
90
7
Шавалерен
Хавьер Шавалерен
90
1
Райкович
Предраг Райкович
90
25
Думбия
Мусса Думбия
90
32
Фоке
Томас Фоке
90
24
Кафаро
Матье Кафаро
90
13
Камара
Ассан Камара
90
5
Абдельхамид
Юнис Абдельхамид
90
18
Уден
Реми Уден
90
6
Дисаси
Аксель Дисаси
90
11
Диа
Булайе Диа
90
Запасные
16
Леметр
Николя Леметр
14
Сиссоко
Самбу Сиссоко
8
Кутеса
Дерек Кутеса
10
Сук
Хён-Джун Сук
19
Нкада
Тимоти Нкада