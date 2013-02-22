Матч завершен
Ницца
Ницца
2:0
Матч завершен
Реймс
Реймс
Лига 1, 26 тур

Лига 1,

26 тур

Франция
22 февр. 2013, 22:30 МСК
22.02.2013, 22:30 МСК
пятница
Составы