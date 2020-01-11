Матч завершен
Анжер
Анжер
Тиуб 37
1:1
Матч завершен
Ницца
Ницца
Сиприен 45
Лига 1, 20 тур

Лига 1,

20 тур

Франция
11 янв. 2020, 22:00 МСК
11.01.2020, 22:00 МСК
суббота
Составы
Анжер
мин
16
Бутель
Людовик Бутель
90
8
Траоре
Исмаэль Траоре
90
24
Томас
Ромен Томас
90
2
Айт Нури
Райан Айт Нури
90
5
Мангани
Томас Мангани
90
15
Капелле
Пьеррик Капелле
90
29
Мансе
Винсент Мансе
90
18
Сантамария
Батист Сантамария
90
10
Фульини
Анжело Фульини
90
20
Тиуб
Сада Тиуб
37'
37'
90
19
Баокен
Стефан Баокен
90
Запасные
30
Петкович
Даниэль Петкович
4
Павлович
Матео Павлович
26
Пелленар
Тео Пелленар
23
Бобишон
Антонен Бобишон
7
Алиуи
Рашид Алиуи
28
Эль-Мелали
Фарид Эль-Мелали
Ницца
мин
40
Бенитес
Вальтер Бенитес
90
18
Клод-Морис
Алексис Клод-Морис
90
4
Данте
Данте
90
29
Эрейе
Кристоф Эрейе
90
2
Н'Соки
Стэнли Н'Соки
90
21
Данило
Данило
90
25
Сиприен
Вилан Сиприен
45'
45'
90
8
Лис-Мелу
Пьер Лис-Мелу
90
9
Дольберг
Каспер Дольберг
90
14
Ганаго
Игнатиус Ганаго
90
Запасные
16
Клементия
Яннис Клементия
10
Уна
Адам Уна
6
Вальтер
Реми Вальтер
19
Тюрам-Юльен
Кефрен Тюрам-Юльен
7
Маолида
Мизьян Маолида