Матч завершен
Ницца
Ницца
Лусамба 39
Маолида 53
Дольберг 90
3:1
Матч завершен
Анжер
Анжер
Фульини 22
Лига 1, 15 тур

Лига 1,

15 тур

Франция
30 нояб. 2019, 22:00 МСК
30.11.2019, 22:00 МСК
суббота
Составы
Ницца
мин
4
Данте
Данте
90
10
Уна
Адам Уна
90
9
Дольберг
Каспер Дольберг
90'
90'
90
25
Сиприен
Вилан Сиприен
90
22
Лусамба
Арно Лусамба
39'
39'
90
40
Бенитес
Вальтер Бенитес
90
8
Лис-Мелу
Пьер Лис-Мелу
90
23
Сарр
Маланг Сарр
90
7
Маолида
Мизьян Маолида
53'
53'
90
20
Аталь
Юсеф Аталь
90
2
Н'Соки
Стэнли Н'Соки
90
Запасные
16
Клементия
Яннис Клементия
3
Льорис
Готье Льорис
12
Коли
Расин Коли
21
Данило
Данило
18
Клод-Морис
Алексис Клод-Морис
14
Ганаго
Игнатиус Ганаго
Анжер
мин
16
Бутель
Людовик Бутель
90
5
Мангани
Томас Мангани
90
25
Бамба
Абдулайе Бамба
90
4
Павлович
Матео Павлович
90
26
Пелленар
Тео Пелленар
90
24
Томас
Ромен Томас
90
18
Сантамария
Батист Сантамария
90
10
Фульини
Анжело Фульини
22'
22'
90
20
Тиуб
Сада Тиуб
90
23
Бобишон
Антонен Бобишон
90
27
Лаж
Матиас Лаж
90
Запасные
30
Петкович
Даниэль Петкович
6
Пажо
Венсан Пажо
15
Капелле
Пьеррик Капелле
29
Мансе
Винсент Мансе
7
Алиуи
Рашид Алиуи