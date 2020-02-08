Матч завершен
Ницца
Ницца
Клод-Морис 6
1:3
Матч завершен
Ним
Ним
Ландре 43
Филиппото 53
Коне 90
Лига 1, 24 тур

Лига 1,

24 тур

Франция
8 февр. 2020, 22:00 МСК
8.02.2020, 22:00 МСК
суббота
Составы
Ницца
мин
40
Бенитес
Вальтер Бенитес
90
18
Клод-Морис
Алексис Клод-Морис
6'
6'
90
4
Данте
Данте
90
15
Бюрнер
Патрик Бюрнер
90
2
Н'Соки
Стэнли Н'Соки
90
21
Данило
Данило
90
8
Лис-Мелу
Пьер Лис-Мелу
90
19
Тюрам-Юльен
Кефрен Тюрам-Юльен
90
9
Дольберг
Каспер Дольберг
90
7
Маолида
Мизьян Маолида
90
Запасные
16
Клементия
Яннис Клементия
5
Дурмиси
Риза Дурмиси
23
Сарр
Маланг Сарр
29
Эрейе
Кристоф Эрейе
6
Ваге
Мусса Ваге
22
Лусамба
Арно Лусамба
14
Ганаго
Игнатиус Ганаго
Ним
мин
30
Бернардони
Поль Бернардони
90
7
Филиппото
Ромен Филиппото
53'
53'
90
10
Ферхат
Зинедин Ферхат
90
5
Ландре
Лоик Ландре
43'
43'
90
4
Мартинес
Пабло Мартинес
90
26
Мигель
Флориан Мигель
90
15
Пакье
Гаэтан Пакье
90
6
Сарр
Сиди Сарр
90
22
Бенрау
Яссин Бенрау
90
12
Фомба
Ламин Фомба
90
25
Ру
Нолан Ру
90
Запасные
16
Диас
Люка Диас
23
Бриансон
Антони Бриансон
29
Алакуш
Софьян Алакуш
19
Буаде
Лука Буаде
17
Дулевич
Харис Дулевич
28
Коне
Мусса Коне
90'