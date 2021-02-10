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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Ним
Ним
Дулевич 36
1:3
Матч завершен
Ницца
Ницца
Лопеш 13
Лопеш 29
Лис-Мелу 82
Кубок Франции, 1/32 финала
Кубок Франции,
1/32 финала
Франция
10 февр. 2021, 19:00 МСК
10.02.2021, 19:00 МСК
среда
События
Составы
Ним
мин
1
Назих
Амджад Назих
84
2
Бюрнер
Патрик Бюрнер
84
5
Уэда
Наомити Уэда
84
3
Пакье
Гаэтан Пакье
84
8
Буаде
Лука Буаде
34
4
Гессум
Кельян Гессум
84
10
Дулевич
Харис Дулевич
36'
36'
84
7
Элиассон
Никлас Элиассон
84
6
Фомба
Ламин Фомба
84
11
Аленви
Маттео Аленви
84
9
Ру
Нолан Ру
84
Запасные
17
Рейне
Баптист Рейне
13
Мартинес
Пабло Мартинес
16
Мигель
Флориан Мигель
15
Бенрау
Яссин Бенрау
18
Маджуга
Марко Маджуга
14
Karim Aribi
Karim Aribi
12
Шадли
Нассим Шадли
Ницца
мин
1
Бенитес
Вальтер Бенитес
84
4
Пельмар
Анди Пельмар
84
2
Н'Соки
Стэнли Н'Соки
84
3
Бамбу
Робсон Бамбу
84
6
Шнейдерлин
Морган Шнейдерлин
84
7
Лопеш
Рони Лопеш
13'
29'
13', 29'
84
8
Лис-Мелу
Пьер Лис-Мелу
82'
82'
84
10
Труй
Алексис Труй
71
11
Гуири
Амин Гуири
62
9
Ндой
Дан Ндой
84
5
William Saliba
William Saliba
62
Запасные
12
Кардиналь
Йоан Кардиналь
13
Данильюк
Флавьюс Данильюк
15
Камара
Ассан Камара
14
Тодибо
Жан-Клер Тодибо
16
Тюрам-Юльен
Кефрен Тюрам-Юльен
17
Маолида
Мизьян Маолида