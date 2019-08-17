Матч завершен
Ним
Ним
Рипар 45
1:2
Матч завершен
Ницца
Ницца
Сиприен 10
Ганаго 16
Лига 1, 2 тур

Лига 1,

2 тур

Франция
17 авг. 2019, 21:00 МСК
17.08.2019, 21:00 МСК
суббота
Составы
Ним
мин
8
Вальдивия
Пьеррик Вальдивия
90
30
Бернардони
Поль Бернардони
90
4
Мартинес
Пабло Мартинес
90
26
Мигель
Флориан Мигель
90
20
Рипар
Рено Рипар
45'
45'
90
23
Бриансон
Антони Бриансон
90
29
Алакуш
Софьян Алакуш
90
18
Валь
Тео Валь
90
14
Бобишон
Антонен Бобишон
90
10
Ферхат
Зинедин Ферхат
90
Запасные
5
Ландре
Лоик Ландре
15
Пакье
Гаэтан Пакье
7
Филиппото
Ромен Филиппото
6
Сарр
Сиди Сарр
27
Данке
Кевен Данке
Ницца
мин
4
Данте
Данте
90
25
Сиприен
Вилан Сиприен
10'
10'
90
22
Лусамба
Арно Лусамба
90
8
Лис-Мелу
Пьер Лис-Мелу
90
15
Бюрнер
Патрик Бюрнер
90
29
Эрейе
Кристоф Эрейе
90
5
Тамезе
Адриен Тамезе
90
18
Сако
Исан Сако
90
14
Ганаго
Игнатиус Ганаго
16'
16'
90
12
Коли
Расин Коли
90
16
Клементия
Яннис Клементия
90
Запасные
30
Кардиналь
Йоан Кардиналь
24
Пельмар
Анди Пельмар
11
Срарфи
Бассем Срарфи
19
Тюрам-Юльен
Кефрен Тюрам-Юльен