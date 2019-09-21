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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Волейбол
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Матч завершен
Ницца
Ницца
Дольберг 29
Аталь 47
2:1
Матч завершен
Дижон
Дижон
Таварес 22
Лига 1, 6 тур
Лига 1,
6 тур
Франция
21 сент. 2019, 21:00 МСК
21.09.2019, 21:00 МСК
суббота
Составы
Ницца
мин
40
Бенитес
Вальтер Бенитес
90
15
Бюрнер
Патрик Бюрнер
90
12
Коли
Расин Коли
90
24
Пельмар
Анди Пельмар
90
20
Аталь
Юсеф Аталь
47'
47'
90
2
Н'Соки
Стэнли Н'Соки
90
10
Уна
Адам Уна
90
25
Сиприен
Вилан Сиприен
90
22
Лусамба
Арно Лусамба
90
8
Лис-Мелу
Пьер Лис-Мелу
90
9
Дольберг
Каспер Дольберг
29'
29'
90
Запасные
16
Клементия
Яннис Клементия
23
Сарр
Маланг Сарр
21
Данило
Данило
5
Тамезе
Адриен Тамезе
18
Клод-Морис
Алексис Клод-Морис
14
Ганаго
Игнатиус Ганаго
Дижон
мин
16
Гомис
Альфред Гомис
90
9
Мавидиди
Стефи Мавидиди
90
21
Шуиар
Мунир Шуиар
90
25
Экюэль-Манга
Бруно Экюэль-Манга
90
24
Лаутоа
Весли Лаутоа
90
27
Мендиль
Хамза Мендиль
90
4
Агер
Наиф Агер
90
2
Альфонс
Микаэль Альфонс
90
22
Ндонг
Дидье Ндонг
90
10
Перейра
Матеус Перейра
90
11
Таварес
Жулио Таварес
22'
22'
90
Запасные
1
Рунарссон
Рунар Рунарссон
26
Чафик
Фуад Чафик
15
Бальмон
Флоран Бальмон
20
Амалфитано
Ромен Амалфитано
12
Лойодиче
Энцо Лойодиче
8
Сумаре
Бриан Сумаре