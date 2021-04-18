Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Составы
Подробнее
мин
Запасные
Тренерский состав
мин
Запасные
Тренерский состав
События
Матч окончен 2:0
Замена
87'
85'
Замена
Замена
81'
ГОЛ С ПЕНАЛЬТИ! 2:0
76'
Замена
75'
64'
Замена
64'
Замена
64'
Замена
51'
Желтая карточка
ГОЛ! 1:0
50'
Конец первого тайма (0:0)
Желтая карточка
19'
Начало матча
Прошлые матчи
Новости
27 сентября 2019, 11:33
25 сентября 2019, 00:15
22 августа 2019, 22:30
04 декабря 2020, 11:43
22 октября 2020, 22:11
21 августа 2020, 18:06