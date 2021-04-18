Дижон - Ницца: 18 апреля 2021 смотреть онлайн

Матч завершен
Дижон
Дижон
Чафик 50
Бензия 76
2:0

Дижон - Ницца: 18 апреля 2021 смотреть онлайн

Матч завершен
Ницца
Ницца
Лига 1, 33 тур

Лига 1,

33 тур

Франция
18 апр. 2021, 16:00 МСК
18.04.2021, 16:00 МСК
воскресенье
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Дижон
мин
16
Альягбе
Сатурнин Альягбе
90
13
Чала
Анибал Чала
90
25
Экюэль-Манга
Бруно Экюэль-Манга
90
5
Кулибали
Сену Кулибали
90
4
Панцо
Джонатан Панцо
90
26
Чафик
Фуад Чафик
50'
50'
90
14
Мари
Жордан Мари
90
10
Бензия
Яссин Бензия
76'
76'
81
9
Целина
Берсант Целина
90
27
Камара
Абубакар Камара
87
15
Ассале
Рожер Ассале
75
Запасные
1
Расьоппи
Антони Расьоппи
-
24
Лаутоа
Весли Лаутоа
-
2
Боэ
Саша Боэ
-
12
Загре
Артур Загре
-
7
Саммаритано
Фредерик Саммаритано
9
6
Шейх
Папе Шейх
-
8
Эбимбе
Эрик Эбимбе
-
29
Добре
Алекс Добре
15
32
J. Siwe
J. Siwe
3
Тренерский состав
Давид Линарес
Ницца
мин
18
William Saliba
William Saliba
90
40
Бенитес
Вальтер Бенитес
90
13
Камара
Ассан Камара
64
23
Лотомба
Жордан Лотомба
90
25
Тодибо
Жан-Клер Тодибо
90
10
Клод-Морис
Алексис Клод-Морис
90
6
Шнейдерлен
Морган Шнейдерлен
90
8
Лис-Мелу
Пьер Лис-Мелу
64
22
Лопеш
Рони Лопеш
64
9
Дольберг
Каспер Дольберг
90
7
Маолида
Мизьян Маолида
85
Запасные
30
Кардиналь
Йоан Кардиналь
-
20
Аталь
Юсеф Аталь
26
2
Н'Соки
Стэнли Н'Соки
26
5
Данильюк
Флавьюс Данильюк
-
3
Бамбу
Робсон Бамбу
-
27
Труй
Алексис Труй
-
28
Будауи
Хишам Будауи
26
14
Ндой
Дан Ндой
-
33
Malik Sellouki
Malik Sellouki
5
Тренерский состав
Адриан Урся

События

Матч окончен 2:0
Замена
J. Siwe
Абубакар Камара
87'
85'
Замена
Malik Sellouki
Мизьян Маолида
Замена
Фредерик Саммаритано
Яссин Бензия
81'
ГОЛ С ПЕНАЛЬТИ! 2:0
Яссин Бензия
76'
Замена
Алекс Добре
Рожер Ассале
75'
64'
Замена
Хишам Будауи
Пьер Лис-Мелу
64'
Замена
Стэнли Н'Соки
Ассан Камара
64'
Замена
Юсеф Аталь
Рони Лопеш
51'
Желтая карточка
Морган Шнейдерлен
ГОЛ! 1:0
Фуад Чафик
50'
Конец первого тайма (0:0)
Желтая карточка
Фуад Чафик
19'
Начало матча

Прошлые матчи

18.04.2021 18 апр. 2021 вс 16:00
Дижон
2 : 0
Ницца
18.04.2021 18 апр. 2021 вс 16:00
Дижон
2
Ницца
0
29.11.2020 29 нояб. 2020 вс 19:00
Ницца
1 : 3
Дижон
29.11.2020 29 нояб. 2020 вс 19:00
Ницца
1
Дижон
3
21.09.2019 21 сент. 2019 сб 21:00
Ницца
2 : 1
Дижон
21.09.2019 21 сент. 2019 сб 21:00
Ницца
2
Дижон
1
31.03.2019 31 марта 2019 вс 16:00
Дижон
0 : 1
Ницца
31.03.2019 31 марта 2019 вс 16:00
Дижон
0
Ницца
1
25.08.2018 25 авг. 2018 сб 21:00
Ницца
0 : 4
Дижон
25.08.2018 25 авг. 2018 сб 21:00
Ницца
0
Дижон
4
10.02.2018 10 февр. 2018 сб 22:00
Дижон
3 : 2
Ницца
10.02.2018 10 февр. 2018 сб 22:00
Дижон
3
Ницца
2
05.11.2017 05 нояб. 2017 вс 17:00
Ницца
1 : 0
Дижон
05.11.2017 05 нояб. 2017 вс 17:00
Ницца
1
Дижон
0
04.03.2017 04 марта 2017 сб 22:00
Дижон
0 : 1
Ницца
04.03.2017 04 марта 2017 сб 22:00
Дижон
0
Ницца
1
18.12.2016 18 дек. 2016 вс 17:00
Ницца
2 : 1
Дижон
18.12.2016 18 дек. 2016 вс 17:00
Ницца
2
Дижон
1
18.02.2012 18 февр. 2012 сб 21:00
Дижон
3 : 0
Ницца
18.02.2012 18 февр. 2012 сб 21:00
Дижон
3
Ницца
0
24.09.2011 24 сент. 2011 сб 20:00
Ницца
1 : 1
Дижон
24.09.2011 24 сент. 2011 сб 20:00
Ницца
1
Дижон
1

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21 августа 2020, 18:06