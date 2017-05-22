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Чезаре Бово
№83
Защитник
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Команда
Пескара
Гражданство
Италия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
Сезон:
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
22.05.2017
22 мая 2017
пн
21:45
Пескара
2 : 0
Палермо
22.05.2017
22 мая 2017
пн
21:45
минуты: 1' - 90'
Пескара
2
Палермо
0
минуты: 1' - 90'
14.05.2017
14 мая 2017
вс
16:00
Болонья
3 : 1
Пескара
34'
34'
34'
14.05.2017
14 мая 2017
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Болонья
3
Пескара
1
минуты: 1' - 90'
7.05.2017
7 мая 2017
вс
16:00
Пескара
0 : 1
Кротоне
83'
83'
83'
7.05.2017
7 мая 2017
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Пескара
0
Кротоне
1
минуты: 1' - 90'
30.04.2017
30 апр. 2017
вс
16:00
Кальяри
1 : 0
Пескара
30.04.2017
30 апр. 2017
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Кальяри
1
Пескара
0
минуты: 1' - 90'
24.04.2017
24 апр. 2017
пн
21:45
Пескара
1 : 4
Рома
24.04.2017
24 апр. 2017
пн
21:45
минуты: 1' - 90'
Пескара
1
Рома
4
минуты: 1' - 90'
8.04.2017
8 апр. 2017
сб
16:00
Эмполи
1 : 1
Пескара
10'
10'
10'
8.04.2017
8 апр. 2017
сб
16:00
минуты: 1' - 90'
Эмполи
1
Пескара
1
минуты: 1' - 90'
2.04.2017
2 апр. 2017
вс
16:00
Пескара
1 : 1
Милан
52'
52'
52'
2.04.2017
2 апр. 2017
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Пескара
1
Милан
1
минуты: 1' - 90'
19.03.2017
19 марта 2017
вс
17:00
Аталанта
3 : 0
Пескара
19.03.2017
19 марта 2017
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Аталанта
3
Пескара
0
минуты: 1' - 90'
12.03.2017
12 марта 2017
вс
17:00
Пескара
1 : 3
Удинезе
52'
52'
52'
12.03.2017
12 марта 2017
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Пескара
1
Удинезе
3
минуты: 1' - 90'
26.02.2017
26 февр. 2017
вс
17:00
Кьево
2 : 0
Пескара
26.02.2017
26 февр. 2017
вс
17:00
был в запасе
Кьево
2
Пескара
0
был в запасе
19.02.2017
19 февр. 2017
вс
17:00
Пескара
5 : 0
Дженоа
19.02.2017
19 февр. 2017
вс
17:00
минуты: 82' - 90'
Пескара
5
Дженоа
0
минуты: 82' - 90'
11.12.2016
11 дек. 2016
вс
17:00
Торино
1 : 3
Ювентус
11.12.2016
11 дек. 2016
вс
17:00
был в запасе
Торино
1
Ювентус
3
был в запасе
4.12.2016
4 дек. 2016
вс
17:00
Сампдория
2 : 0
Торино
4.12.2016
4 дек. 2016
вс
17:00
был в запасе
Сампдория
2
Торино
0
был в запасе
26.11.2016
26 нояб. 2016
сб
20:00
Торино
2 : 1
Кьево
26.11.2016
26 нояб. 2016
сб
20:00
был в запасе
Торино
2
Кьево
1
был в запасе
20.11.2016
20 нояб. 2016
вс
17:00
Кротоне
0 : 2
Торино
20.11.2016
20 нояб. 2016
вс
17:00
был в запасе
Кротоне
0
Торино
2
был в запасе
5.11.2016
5 нояб. 2016
сб
20:00
Торино
5 : 1
Кальяри
5.11.2016
5 нояб. 2016
сб
20:00
был в запасе
Торино
5
Кальяри
1
был в запасе
31.10.2016
31 окт. 2016
пн
21:00
Удинезе
2 : 2
Торино
31.10.2016
31 окт. 2016
пн
21:00
был в запасе
Удинезе
2
Торино
2
был в запасе
26.10.2016
26 окт. 2016
ср
21:45
Интер
2 : 1
Торино
26.10.2016
26 окт. 2016
ср
21:45
был в запасе
Интер
2
Торино
1
был в запасе
23.10.2016
23 окт. 2016
вс
16:00
Торино
2 : 2
Лацио
23.10.2016
23 окт. 2016
вс
16:00
был в запасе
Торино
2
Лацио
2
был в запасе
17.10.2016
17 окт. 2016
пн
21:45
Палермо
1 : 4
Торино
17.10.2016
17 окт. 2016
пн
21:45
был в запасе
Палермо
1
Торино
4
был в запасе
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