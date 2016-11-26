Матч завершен
Торино
Турин
Фальке 36
Фальке 38
2:1
Матч завершен
Кьево
Верона
Инглесе 86
Серия А, 14 тур

Серия А,

14 тур

Италия
26 нояб. 2016, 20:00 МСК
26.11.2016, 20:00 МСК
суббота
Даниэле Киффи
Даниэле Киффи
Главный Судья
Составы
Торино
мин
8
Базелли
Даниэле Базелли
58
21
Харт
Джо Харт
90
13
Россеттини
Лука Россеттини
90
4
Кастан
Леандро Кастан
90
23
Баррека
Антонио Баррека
90
7
Дзаппакоста
Давиде Дзаппакоста
90
18
Вальдифиори
Мирко Вальдифиори
90
15
Бенасси
Марко Бенасси
82
10
Льяич
Адем Льяич
90
9
Белотти
Андреа Белотти
90
14
Фальке
Яго Фальке
36'
38'
36', 38'
69
Запасные
1
Паделли
Даниэле Паделли
90
Куккьетти
Томмазо Куккьетти
24
Моретти
Эмилиано Моретти
29
Де Сильвестри
Лоренцо Де Сильвестри
5
Бово
Чезаре Бово
93
Айети
Арлинд Айети
22
Оби
Жоэль Оби
6
Аква
Африйе Аква
25
Лукич
Саша Лукич
11
Лопес
Макси Лопес
17
Мартинес
Джозеф Мартинес
31
Бойе
Лукас Бойе
Кьево
мин
70
Соррентино
Стефано Соррентино
90
8
Радованович
Иван Радованович
90
3
Дайнелли
Дарио Дайнелли
90
5
Гамберини
Алессандро Гамберини
90
18
Гобби
Массимо Гобби
90
29
Каччиаторе
Фабрицио Каччиаторе
90
13
Иско
Мариано Иско
46
1
Де Гузман
Джонатан Де Гузман
81
23
Бирса
Вальтер Бирса
90
19
Кастро
Лукас Кастро
90
31
Пеллисьер
Серджио Пеллисьер
90
Запасные
98
Конфенте
Алессандро Конфенте
90
Секулин
Андреа Секулин
20
Сардо
Дженнаро Сардо
21
Фрей
Николас Фрей
12
Цесар
Боштьян Цесар
2
Сполли
Николас Сполли
36
Коста
Филиппо Коста
4
Ригони
Никола Ригони
95
Джаллоу
Ламин Джаллоу
69
Меджиорини
Риккардо Меджиорини
45
Инглесе
Роберто Инглесе
86'