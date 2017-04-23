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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Матч завершен
Кьево
Верона
Пеллисьер 65
1:3
Матч завершен
Торино
Турин
Льяич 52
Дзаппакоста 56
Фальке 75
Серия А, 33 тур
Серия А,
33 тур
Италия
23 апр. 2017, 16:00 МСК
23.04.2017, 16:00 МСК
воскресенье
Составы
Кьево
мин
70
Соррентино
Стефано Соррентино
90
3
Дайнелли
Дарио Дайнелли
90
2
Сполли
Николас Сполли
90
21
Фрей
Николас Фрей
90
56
Хетемай
Перпарим Хетемай
70
8
Радованович
Иван Радованович
90
97
Депаоли
Фабио Депаоли
83
23
Бирса
Вальтер Бирса
64
19
Кастро
Лукас Кастро
90
31
Пеллисьер
Серджио Пеллисьер
65'
65'
90
45
Инглесе
Роберто Инглесе
90
Запасные
90
Секулин
Андреа Секулин
98
Конфенте
Алессандро Конфенте
12
Цесар
Боштьян Цесар
13
Иско
Мариано Иско
1
Де Гузман
Джонатан Де Гузман
77
Трояни
Микеле Трояни
28
Бастьен
Самюэль Бастьен
80
Кийин
Софьян Кийин
7
Гакпе
Серж Гакпе
Торино
мин
21
Харт
Джо Харт
90
24
Моретти
Эмилиано Моретти
90
29
Де Сильвестри
Лоренцо Де Сильвестри
24
13
Россеттини
Лука Россеттини
90
8
Базелли
Даниэле Базелли
78
14
Фальке
Яго Фальке
75'
75'
90
26
Авелар
Данило Авелар
83
10
Льяич
Адем Льяич
52'
52'
90
6
Аква
Африйе Аква
90
9
Белотти
Андреа Белотти
90
31
Бойе
Лукас Бойе
90
Запасные
1
Паделли
Даниэле Паделли
90
Куккьетти
Томмазо Куккьетти
5
Карлао
Карлао
4
Кастан
Леандро Кастан
23
Баррека
Антонио Баррека
7
Дзаппакоста
Давиде Дзаппакоста
56'
18
Вальдифиори
Мирко Вальдифиори
16
Густафсон
Самуэль Густафсон
11
Лопес
Макси Лопес
92
Де Лука
Мануэль Де Лука