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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Волейбол
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Матч завершен
Пескара
Пескара
Орбан 5
Капрари 19
Бенали 31
Капрари 81
Черри 87
5:0
Матч завершен
Дженоа
Генуя
Серия А, 25 тур
Серия А,
25 тур
Италия
19 февр. 2017, 17:00 МСК
19.02.2017, 17:00 МСК
воскресенье
Эудженио Аббаттиста
Эудженио Аббаттиста
Главный Судья
Составы
Пескара
мин
31
Биццарри
Альбано Биццарри
90
8
Мемушай
Ледиан Мемушай
90
35
Кода
Андреа Кода
82
86
Стендардо
Гульермо Стендардо
90
3
Бираги
Кристиано Бираги
90
11
Дзампано
Франческо Дзампано
90
5
Бруно
Алессандро Бруно
90
7
Верре
Валерио Верре
72
17
Капрари
Джанлука Капрари
19'
81'
19', 81'
90
20
Черри
Альберто Черри
87'
87'
90
10
Бенали
Ахмад Бенали
31'
31'
75
Запасные
1
Фьорилло
Винченцо Фьорилло
83
Бово
Чезаре Бово
2
Кресценци
Алессандро Кресценци
44
Форнасьер
Микеле Форнасьер
26
Виттурини
Давиде Виттурини
13
Мунтари
Салли Мунтари
21
Пепе
Симоне Пепе
16
Бругман
Гастон Бругман
28
Митрица
Александру Митрица
9
Кастанос
Григорис Кастанос
30
Мурич
Роберт Мурич
Дженоа
мин
8
Бурдиссо
Николас Бурдиссо
90
23
Ламанна
Эудженио Ламанна
90
21
Орбан
Лукас Орбан
5'
5'
90
5
Иццо
Армандо Иццо
90
93
Лаксальт
Диего Лаксальт
90
30
Ригони
Лука Ригони
90
15
Хильмарк
Оскар Хильмарк
30
94
Катальди
Данило Катальди
90
22
Лазович
Дарко Лазович
45
11
Палладино
Раффаэле Палладино
90
9
Симеоне
Джованни Симеоне
61
Запасные
83
Рубиньо
Рубиньо
38
Зима
Лукаш Зима
28
Бривио
Давиде Бривио
24
Муньос
Эсекьель Муньос
33
Коппола
Алекс Коппола
4
Кофи
Исаак Кофи
99
Нинкович
Никола Нинкович
2
Эденилсон
Эденилсон
32
Морозини
Леонардо Морозини
16
Бегетто
Андреа Бегетто
27
Пандев
Горан Пандев
51
Пинилья
Маурисио Пинилья